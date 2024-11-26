Вдарить мороз -11 градусів: у яких областях України сильно похолодає

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні буде найхолодніша ніч
- У яких регіонах температура повітря опуститься до -11 градусів
- Якою буде погода в Україні 27 листопада
Погода в Україні у середу буде з сильнішими морозами. Температура повітря опуститься ще нижче в мінуси у низці областей.
Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що найближча ніч у тижневій синоптичній перспективі буде найхолоднішою.
"У північних областях України, а також на Вінниччині та Черкащині мінімальна температура повітря очікується в межах 4-9 градусів морозу, а на Чернігівщині подекуди до -11 градусів. На решті території вночі буде -1…-4 градуси, хіба що в західних областях та на південному сході – теплий виняток, навіть невеликі "плюси", – розповіла вона.
Упродовж дня середи в Україні очікується від -2 градусів до +4, у західних областях +4…+7 градусів, на Закарпатті та на півдні Криму +7…+9 градусів.
Також синоптикиня зазначила, що у більшості областей України істотні опади завтра малоймовірні, лише в західних областях пройде невеликий дощ, а на півночі та на Вінниччині буде невеликий мокрий сніг.
"Густішають тумани – видимість часом знижується до 300-500 метрів, обережно", – також попередила синоптикиня.
Погода в Києві 27 листопада
У Києві 27 листопада в денні години пройде невеликий мокрий сніг. Найближчої ночі у столиці буде морозно, температура повітря триматиметься на рівні до -5…-8 градусів. Синоптикиня зазначила, що це буде найхолодніша ніч на тижні, а завтра вдень у столиці очікується від 0 до -2 градусів.
"Надалі очікується незначне підвищення температури повітря", – додала Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що Україну накриють потепління і мокрий сніг – синоптик попередив про зміни у погоді. Синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня з 25 листопада по 1 грудня. Упродовж тижня морози відступлять і відбудеться невелике підвищення температури повітря. Але разом з цим збільшиться ймовірність дощу і мокрого снігу.
Також раніше повідомлялося, що вдарить -9 градусів – стало відомо, де в Україні різко похолоднішає. У деяких регіонах температура повітря ще сильніше опуститься в мінуси. Частину областей накриють сніг і мокрий сніг.
Нагадаємо, синоптик назвала дату найхолоднішої ночі – кому і коли варто терміново утеплятися. Цього тижня сильних снігопадів в Україні не очікується за винятком окремих регіонів.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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