Вдарить мороз -11 градусів: у яких областях України сильно похолодає

Дощ буде лише в невеликій кількості областей. Водночас варто бути готовими до сильних туманів, які знизять видимість до 300-500 метрів.

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Погода в Україні - синоптик сказала, де вдарить мороз -11 градусів/ фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні буде найхолодніша ніч

У яких регіонах температура повітря опуститься до -11 градусів

Якою буде погода в Україні 27 листопада

Погода в Україні у середу буде з сильнішими морозами. Температура повітря опуститься ще нижче в мінуси у низці областей.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що найближча ніч у тижневій синоптичній перспективі буде найхолоднішою.

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"У північних областях України, а також на Вінниччині та Черкащині мінімальна температура повітря очікується в межах 4-9 градусів морозу, а на Чернігівщині подекуди до -11 градусів. На решті території вночі буде -1…-4 градуси, хіба що в західних областях та на південному сході – теплий виняток, навіть невеликі "плюси", – розповіла вона.

Упродовж дня середи в Україні очікується від -2 градусів до +4, у західних областях +4…+7 градусів, на Закарпатті та на півдні Криму +7…+9 градусів.

Також синоптикиня зазначила, що у більшості областей України істотні опади завтра малоймовірні, лише в західних областях пройде невеликий дощ, а на півночі та на Вінниччині буде невеликий мокрий сніг.

"Густішають тумани – видимість часом знижується до 300-500 метрів, обережно", – також попередила синоптикиня.

Погода в Україні 27 листопада/ windy.com

Погода в Києві 27 листопада

У Києві 27 листопада в денні години пройде невеликий мокрий сніг. Найближчої ночі у столиці буде морозно, температура повітря триматиметься на рівні до -5…-8 градусів. Синоптикиня зазначила, що це буде найхолодніша ніч на тижні, а завтра вдень у столиці очікується від 0 до -2 градусів.

"Надалі очікується незначне підвищення температури повітря", – додала Діденко.

Погода в Києві на тиждень/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що Україну накриють потепління і мокрий сніг – синоптик попередив про зміни у погоді. Синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня з 25 листопада по 1 грудня. Упродовж тижня морози відступлять і відбудеться невелике підвищення температури повітря. Але разом з цим збільшиться ймовірність дощу і мокрого снігу.

Також раніше повідомлялося, що вдарить -9 градусів – стало відомо, де в Україні різко похолоднішає. У деяких регіонах температура повітря ще сильніше опуститься в мінуси. Частину областей накриють сніг і мокрий сніг.

Нагадаємо, синоптик назвала дату найхолоднішої ночі – кому і коли варто терміново утеплятися. Цього тижня сильних снігопадів в Україні не очікується за винятком окремих регіонів.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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