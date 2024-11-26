Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Вдарить мороз -11 градусів: у яких областях України сильно похолодає

Альона Вороніна
26 листопада 2024, 14:28
1603
Дощ буде лише в невеликій кількості областей. Водночас варто бути готовими до сильних туманів, які знизять видимість до 300-500 метрів.
Погода, мороз, снег
Погода в Україні - синоптик сказала, де вдарить мороз -11 градусів/ фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україні буде найхолодніша ніч
  • У яких регіонах температура повітря опуститься до -11 градусів
  • Якою буде погода в Україні 27 листопада

Погода в Україні у середу буде з сильнішими морозами. Температура повітря опуститься ще нижче в мінуси у низці областей.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що найближча ніч у тижневій синоптичній перспективі буде найхолоднішою.

відео дня

"У північних областях України, а також на Вінниччині та Черкащині мінімальна температура повітря очікується в межах 4-9 градусів морозу, а на Чернігівщині подекуди до -11 градусів. На решті території вночі буде -1…-4 градуси, хіба що в західних областях та на південному сході – теплий виняток, навіть невеликі "плюси", – розповіла вона.

Упродовж дня середи в Україні очікується від -2 градусів до +4, у західних областях +4…+7 градусів, на Закарпатті та на півдні Криму +7…+9 градусів.

Також синоптикиня зазначила, що у більшості областей України істотні опади завтра малоймовірні, лише в західних областях пройде невеликий дощ, а на півночі та на Вінниччині буде невеликий мокрий сніг.

"Густішають тумани – видимість часом знижується до 300-500 метрів, обережно", – також попередила синоптикиня.

Погода в Украине 27 ноября
Погода в Україні 27 листопада/ windy.com

Погода в Києві 27 листопада

У Києві 27 листопада в денні години пройде невеликий мокрий сніг. Найближчої ночі у столиці буде морозно, температура повітря триматиметься на рівні до -5…-8 градусів. Синоптикиня зазначила, що це буде найхолодніша ніч на тижні, а завтра вдень у столиці очікується від 0 до -2 градусів.

"Надалі очікується незначне підвищення температури повітря", – додала Діденко.

Погода в Киеве на неделю
Погода в Києві на тиждень/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що Україну накриють потепління і мокрий сніг – синоптик попередив про зміни у погоді. Синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня з 25 листопада по 1 грудня. Упродовж тижня морози відступлять і відбудеться невелике підвищення температури повітря. Але разом з цим збільшиться ймовірність дощу і мокрого снігу.

Також раніше повідомлялося, що вдарить -9 градусів – стало відомо, де в Україні різко похолоднішає. У деяких регіонах температура повітря ще сильніше опуститься в мінуси. Частину областей накриють сніг і мокрий сніг.

Нагадаємо, синоптик назвала дату найхолоднішої ночі – кому і коли варто терміново утеплятися. Цього тижня сильних снігопадів в Україні не очікується за винятком окремих регіонів.

Вас також може зацікавити:

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Складна ситуація": Зеленський емоційно відреагував на рекордний наліт дронів РФ

"Складна ситуація": Зеленський емоційно відреагував на рекордний наліт дронів РФ

15:32Україна
"Гарна новина для ЗСУ": відомі наслідки удару ATACMS по аеродрому РФ - ЗМІ

"Гарна новина для ЗСУ": відомі наслідки удару ATACMS по аеродрому РФ - ЗМІ

15:31Україна
РФ може із новими силами неочікувано напасти на НАТО: генерал розкрив терміни

РФ може із новими силами неочікувано напасти на НАТО: генерал розкрив терміни

14:50Світ
Реклама

Популярне

Більше
Українцям на Укрпошті виплатять по 1000 гривень: коли та хто може отримати гроші

Українцям на Укрпошті виплатять по 1000 гривень: коли та хто може отримати гроші

Прийде нещастя: що не можна робити 26 листопада - прикмети

Прийде нещастя: що не можна робити 26 листопада - прикмети

9 речей, які не можна дарувати: яких подарунків варто уникати, згідно з етикетом

9 речей, які не можна дарувати: яких подарунків варто уникати, згідно з етикетом

Колишній чоловік Ані Лорак показав свою нову супутницю - який вона має вигляд

Колишній чоловік Ані Лорак показав свою нову супутницю - який вона має вигляд

Загроза для двох міст-мільйонників: як РФ відповість за удар по Кримському мосту

Загроза для двох міст-мільйонників: як РФ відповість за удар по Кримському мосту

Останні новини

16:12

Гороскоп на завтра 27 листопада: Овнам - великий прибуток, Близнюкам - несподівана подія

16:12

Як правильно носити термобілизну: секрети, які має знати коженВідео

15:51

Темні овечки в астрологічному колі: які знаки зодіаку мають свої підводні камені

15:42

Аукціон 65 "Українське колекційне мистецтво" новини компанії

15:32

"Складна ситуація": Зеленський емоційно відреагував на рекордний наліт дронів РФ

Путін піде ва-банк, коли буде загнаний у кут: Лакійчук - про загрозу ядерного удару РФПутін піде ва-банк, коли буде загнаний у кут: Лакійчук - про загрозу ядерного удару РФ
15:31

"Гарна новина для ЗСУ": відомі наслідки удару ATACMS по аеродрому РФ - ЗМІ

15:28

"Старші ґвалтують молодших": Мірошниченко "вбила" подробицями життя сирітВідео

15:17

Росія поспішає і наганяє паніку: Братчук назвав мету ударів ворога по півдню

15:08

По 6500 гривень на дитину: уряд затвердив фінансову допомогу, хто її отримає

Реклама
14:50

РФ може із новими силами неочікувано напасти на НАТО: генерал розкрив терміни

14:46

Штурмовиків РФ "покришили" на Курщині: морпіхи ЗСУ відбили атаку росіянВідео

14:36

Затьмарить усі страви: абсолютно новий рецепт салату на новорічний стілВідео

14:31

Справжні ерудити: 5 найрозумніших знаків зодіаку

14:28

Вдарить мороз -11 градусів: у яких областях України сильно похолодає

14:27

Відключення світла по Україні посилюються: які графіки у Києві та ще 3 областях

14:14

Ймовірність введення військ в Україну: у Британії озвучили справжні наміри

13:58

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 листопада (оновлюється)

13:53

ФРН посилить ППО України: ЗСУ отримають дві системи IRIS-T

13:52

Як прочистити зливний отвір у холодильнику - патьоків більше не буде

13:49

Путін взявся за небезпечне місто: де РФ намагається перерізати постачання ЗСУ

Реклама
13:44

"Любов допомагає розквітати": Ірина Горова розповіла, хто впливає на Надю Дорофєєву

13:44

Ядерна зброя Росії повністю боєздатна: дезертир РФ поділився таємними даними

13:30

Росіяни цинічно розстріляли 5 військовополонених бійців ЗСУ: вони відступали з позицій

13:08

У РФ "наїхали" на онука Алли Пугачової - що він витворив

12:47

Загроза штурму Запоріжжя: генерал-розвідник назвав головну мету РФ

12:44

Путіну стане дуже боляче: Казахстан наважився на важливий крок в обхід РФ

12:30

Ретроградний Меркурій 26 листопада - 15 грудня: чого чекати всім знакам зодіакуВідео

12:29

Захопити будь-якою ціною: росіяни рвуться до околиць Курахового, - речник ЗСУ

12:25

Україна отримає потужні ракети дальністю понад 5000 кілометрів: у НАТО дали прогноз

11:59

Удари ЗСУ вглиб Росії: в НАТО видали важливу заяву стосовно атак

11:49

Постачання бракованих мін на фронт: у Міноборони зробили гучну заявуВідео

11:39

Майже 11 тисяч гривень на руки: хто може претендувати на виплати в Україні

11:33

"Жахнути по базам Польщі": чи наважиться Путін на божевільний удар - Білий дім

11:16

"Шалено пощастило": путініст Малінін позаздрив своїм дітям, які живуть у Європі

11:15

Китайський гороскоп на завтра 27 листопада: Козлам - складні проблеми, Собакам - травми

10:50

Армія РФ намагається оточити Покровськ із двох напрямків: що насправді відбувається

10:47

РФ може розв'язати нову війну в Європі: шеф розвідки Чехії розкрив терміни

10:47

Графіки погодинних відключень не діють: де в Україні ввели екстрені обмеження

10:33

"Ще й громадянка України": зрадниця Лоліта приголомшила заявою

10:25

Синоптик назвала дату найхолоднішої ночі: кому і коли варто терміново утеплятися

Реклама
10:23

Дозвіл бити ракетами Taurus по РФ: експерт пояснив, чи піде Берлін на такий крок

10:01

Православний календар на грудень 2024: коли відзначаємо Різдво і Святого Миколая

09:49

"Телефонна розмова не була приємною": Шольц прокоментував свій дзвінок Путіну

09:42

Нова рекордна атака агресорів по Україні: скільки ворожих дронів вдалось збити

09:42

Надали паліативний статус: співак Буйнов помирає від раку

09:36

Син Потапа потрапив до лікарні - що сталося

09:06

Сили оборони завершили зачистку Куп'янська від росіян - DeepState

09:02

Карта Deep State онлайн за 26 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:00

ЗСУ атакували військові цілі на території РФ: в окупантів є "пропущені"

08:32

"Мені так боляче": дружина Павліка попрощалася з фанатами і не виходить на зв'язок

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти на Новий рік
"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти