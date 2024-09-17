РФ завдала авіаційного удару по Сумщині: атаковано об'єкти енергетичної системи

У ніч на 17 вересня російські окупанти завдали масованого авіаційного удару по об'єктах енергетичної системи в Сумській області.
Як повідомила Сумська ОВА в Telegram, ворожими "Шахедами" були атаковані об'єкти енергетичної системи. Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів.
"Об'єкти критичної інфраструктури - водоканали, лікарні та інші - під'єднані до систем резервного живлення", - ідеться у повідомленні.
Сили ППО над територією області збили 16 "Шахедів".
Зараз аварійні бригади ведуть відновлювальні роботи, підсумували в ОВА.
Раніше Главред писав, що, згідно зі звітом Повітряних сил ЗСУ, що в ніч на 17 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну з повітря - ворог застосував 51 БПЛА. Силам ППО вдалося знищити 34 ударні дрони.
Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.
Нагадаємо, в ніч на 16 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами Shahed. Сили ППО збили в столичному регіоні близько двох десятків БПЛА ворога. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої години ночі, тривала вона близько трьох із половиною годин.
Загалом за ніч сили ППО збили 53 з 56 ударних дронів. Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачено в кількох регіонах, попередньо без постраждалих і наслідків.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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