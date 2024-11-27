'Ідея фікс Москви': експерт оцінив загрозу удару РФ ядерною зброєю по Україні

Шантаж Росії ядерною зброєю постійно присутній на порядку денному, каже Максим Розумний.

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Максим Розумний оцінив імовірність застосування РФ ядерної зброї / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

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Немає прямого зв'язку між ударами по РФ і застосуванням ядерної зброї

РФ погрожуватиме ядерною зброєю й надалі

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний прокоментував запитання про те, наскільки ймовірним є застосування країною-агресором РФ ядерної зброї після початку далекобійних ударів по цілях на території Росії.

"Як на мене, немає прямого зв'язку між дозволом США бити ракетами ATACMS по Росії і застосуванням ядерної зброї в цій війні. Адже постійно з'являються нові й нові "червоні лінії". І надання Україні чи то ATACMS, чи то Bradley, чи то німецьких танків не стає визначальним фактором у війні", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Водночас він не виключає, що теоретично ураження певної значної цілі на території РФ може спричинити бурхливу реакцію нашого супротивника, хоча навіть візит ЗСУ в Курську область не став чимось надзвичайним у сенсі реакції Росії.

"Тому слід розділяти військовий аспект, тобто як розвиваються події на лінії фронту, і політичну гру, яку довкола ядерної теми намагається розіграти Кремль у своїх відносинах із Заходом. Це дві паралельні ігри, дві паралельні реальності, два паралельні сталкери, між якими іноді політики встановлюють деякі смислові зв'язки, але кожна гра розвивається за своєю логікою", - пояснив співрозмовник.

Водночас він вказав на те, що шантаж Росії ядерною зброєю є ідеєю фікс Москви.

/ Инфографика: Главред

"Кажуть, що Патрушев є ідеологом цієї доктрини і такого підходу: якщо РФ погрожуватиме ядерною зброєю, їй дадуть усе, що вона просить. А все інше - це просто пошук приводів і межі, до якої в цій грі можна заходити", - додав Розумний.

Дивіться відео - інтерв'ю Максима Розумного Главреду:

Ядерний шантаж РФ - останні новини за темою

Раніше диктатор Володимир Путін оголосив про проведення чергового тренування стратегічних сил стримування з практичними пусками балістичних і крилатих ракет. Водночас очільник країни-агресора пригрозив, що Росія й надалі "вдосконалюватиме всі компоненти ядерної тріади".

Нагадаємо, раніше Путіну привиділося створення Україною ядерної зброї. Створити ядерну зброю в сучасному світі не складає особливих труднощів, каже диктатор РФ.

Як повідомляв раніше Главред, у Росії відреагували на чутки про можливе створення Україною ядерної бомби. У Кремлі поскаржилися, що Україна нібито бажає прямої війни НАТО і Росії.

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Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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