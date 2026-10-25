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Трамп недооцінив Путіна: аналітик назвав єдиний спосіб змусити РФ до миру

Дар'я Пшеничник
25 жовтня 2026, 11:16
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Томас Райт вважає, що Вашингтон має переконати Кремль у тому, що продовжувати війну для нього дорожче, ніж її зупинити.
Трамп недооцінив Путіна: аналітик назвав єдиний спосіб змусити РФ до миру
Чому економічні поступки не зупинять війну в Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Ключові тези:

відео дня
  • Економічні стимули не змусять Путіна піти на мир
  • Поступки Трампа переконують Кремль, що час на його боці
  • США мають посилити ППО України та тиск на Москву

Ставка Дональда Трампа на економічні вигоди для Кремля не змусить Росію укласти мир з Україною. Щоб змінити розрахунки Москви, Вашингтону потрібно посилити на неї тиск і допомогти Києву зміцнити оборону, вважає старший науковий співробітник Brookings Institution Томас Райт, повідомляє The Atlantic.

Для ілюстрації аналітик звертається до 1965 року. Тоді президент США Ліндон Джонсон запропонував Північному В'єтнаму масштабну економічну допомогу, якщо той припинить гібридну агресію проти Південного В'єтнаму. Ханой пропозицію відкинув. На думку Райта, цей приклад показує, що гроші мало важать для держав, які керуються націоналізмом, ідеологією та геополітичним суперництвом.

На переконання автора, нинішній господар Білого дому повторює хибний розрахунок попередника і недооцінює мотиви кремлівського правителя.

"Дональд Трамп потрапив у ту саму пастку з Володимиром Путіним, очевидно вважаючи, що правильні економічні стимули переконають російського лідера укласти мир. (…) Наївність, що стоїть за цим, можливо, можна було б вибачити, якби Путін був новим лідером без жодного досвіду, але він - відома особистість. Україна - його одержимість, його білий кит. Він хоче підкорити її і довів, що заплатить величезну ціну за досягнення цієї мети", - пише Райт.

Санкції, G7 і дизель: що Вашингтон пропонував Москві

За словами Райта, на старті другої каденції Трамп хотів швидко зупинити війну. Для цього він розраховував заморозити лінію фронту та домогтися відмови Києва від членства в НАТО. Проте замість посилення військової допомоги Україні та санкцій проти Росії адміністрація зробила ставку на економічні домовленості з Москвою.

Цей напрям у переговорній команді взяв на себе бізнесмен і друг президента Стів Віткофф, який шукав компроміси з російським фінансистом Кирилом Дмитрієвим. У попередніх пропозиціях фігурували зняття санкцій, спільні американсько-російські бізнес-проєкти та повернення Росії до "Групи семи". Діалог загальмував через вимогу Путіна віддати Росії додаткові українські території.

Згодом дипломатичні контакти доповнили домовленості про постачання російського дизпалива на ринок США та світові ринки. Крім того, у Вашингтоні обговорювали, чи можна повернути Москві частину заморожених активів в обмін на часткове припинення вогню.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Ставка на тиск замість поступок

Райт вважає, що загравання з Кремлем економічними бонусами лише погіршило стосунки між Вашингтоном і Києвом. Тим часом Росія, за його оцінкою, планує використати зиму, щоб масованими ударами по енергетиці виснажити Україну. Також Москва може розширити диверсійну кампанію проти європейських партнерів Києва.

Змінити логіку Кремля, на думку аналітика, можна тільки посиленням тиску. США мають постачати Україні засоби протиповітряної оборони, допомагати їй завдавати втрат російським військам і підтримувати європейських союзників у протидії російським атакам. Без цього Москва не має причин поспішати з миром.

"Путін, схоже, вважає, що час на його боці. Поступки Трампа зміцнюють це переконання", - наголошує Райт.

Додатковим аргументом на переговорах автор називає американський електоральний цикл. Після наступних президентських виборів адміністрація США може зайняти жорсткішу позицію щодо Росії, і Вашингтон міг би використати цю перспективу, щоб схилити Кремль до угоди на прийнятних для України умовах.

Ключове завдання американського лідера аналітик бачить у тому, щоб змінити для Кремля співвідношення ціни та вигоди.

"Щоб досягти припинення вогню, тепер він має переконати Путіна, що війна буде дорожчою за мир", - підсумовує Райт.

Чому США перекладають відповідальність за війну на Україну

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко говорив, що Дональд Трамп свідомо перекладає на Україну відповідальність за продовження війни, аби виправдатися перед американцями напередодні виборів до Конгресу.

За його словами, угода з кремлівським диктатором і воєнним злочинцем Володимиром Путіним про постачання російського дизельного палива лише підкреслює цей курс.

"Очевидно, що після розмови з Путіним Трамп остаточно зрозумів: російський диктатор не збирається йти на деескалацію, навіть у форматі енергетичного чи морського перемир'я. А саме це могло б створити для Трампа позитивне інформаційне тло напередодні виборів до Конгресу США 3 листопада", - зазначає Чаленко.

Мирні переговори - новини за темою

Як писав Главред, новий мирний план США щодо припинення війни в Україні передбачає відмову Києва від вступу до НАТО, створення демілітаризованої зони на Донбасі та послаблення санкцій проти Росії. Натомість Україні пропонують інвестиційний пакет і членство в Європейському Союзі, повідомляє The Economist.

Президент Володимир Зеленський заявив, що підписав би мирну угоду про завершення війни вже сьогодні і готовий зупинити бойові дії за нинішньою лінією зіткнення. При цьому Київ не погодиться визнати окуповані території російськими.

20 жовтня в Осло відбулися переговори щодо врегулювання російсько-української війни. Україна та її партнери обговорили гарантії безпеки, територіальні питання, санкції проти Росії та план відновлення країни після війни.

21 жовтня спеціальний посланник США Стів Віткофф прибув до Росії, щоб представити Кремлю оновлену пропозицію щодо припинення війни.

Перша технічна зустріч у відновленому тристоронньому форматі Україна - США - Росія може відбутися в першій половині листопада в Абу-Дабі, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів. Проведення переговорів на рівні лідерів країн стане можливим пізніше.

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Про джерело: The Atlantic

The Atlantic – американський журнал та мультиплатформне видавництво, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Заснований у 1857 році в Бостоні. Сьогодні видання публікує статті про політику, міжнародні справи, бізнес та економіку, культуру та мистецтво, технології та науку, пише Вікіпедія.

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