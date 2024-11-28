Що буде з дезертирами: Зеленський підписав важливий закон

Військові, які вперше самовільно залишили військову частину або дезертирували, зможуть повернутися до служби.

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Зеленський підписав закон про покарання для дизертирів / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео

В Україні є випадки дезертирства та "самоволки". Багатьом погрожували кримінальною відповідальністю. Однак тепер з'являються певні поблажки. Президент України підписав відповідний закон.

Тепер ті, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертирував, зможе уникнути відповідальності та добровільно повернутися до місця проходження служби. У разі висловлення готовності продовжити військову службу, дія контракту продовжиться.

Також буде відновлено виплати грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення. Буде можливість користуватися пільгами та іншими соціальними гарантіями.

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Повернутися на службу зможуть навіть ті військові, щодо яких було розпочато кримінальні провадження за кримінальними правопорушеннями, передбаченими статтями 407 та 408 Кримінального кодексу України за умови першого такого порушення.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як зазначав Главред, заступник міністра економіки Віталій Кондратьєв анонсував, що на українців чекають нові правила бронювання. Він пояснив, що з 1 грудня Кабінет міністрів змінить підходи до звільнення співробітників від мобілізації.

Нові правила бронювання / Інфографіка: Главред

Голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак прокоментував мобілізацію аспірантів і пояснив, чи матимуть вони відстрочку у 2025 році. За його словами, це питання вирішуватиметься Міністерством освіти і науки та Кабінетом Міністрів.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також анонсував нові правила бронювання з 1 грудня. За його словами, електронний формат дає змогу оперативно надавати статус броні та відображати його в системі.

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