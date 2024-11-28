Зеленський підписав закон про 'історичне' підвищення податків: що зміниться

В Україні з 1 грудня суттєво зростуть податки для населення та бізнесу для збільшення фінансування ЗСУ, президент підписав відповідний законопроект.

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Що передбачає закон про "історичне" збільшення податків / Колаж Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, УНІАН

Коротко:

Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків для населення

Що передбачає закон про "історичне" підвищення податків

Сьогодні, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон про "історичне" підвищення податків для населення та бізнесу. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Закон набере чинності після публікації в офіційному виданні парламенту газеті "Голос України" 1 грудня.

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Що зміниться для українців:

Для військових військовий збір залишатиметься на рівні 1,5%, тоді як для інших громадян України його розмір становитиме 5%.

Законопроект про підвищення податків передбачає такі нововведення:

Введення військового збору для ФОПів І, ІІ та IV груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 число звітного місяця. З жовтня 2024 року це буде 800 грн щомісяця.ФОПи III групи сплачуватимуть військовий збір у розмірі 1% від доходу.

Податок на надприбуток банків складе 50%.

Збільшення мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) для земель до 700 грн і 1 400 грн за гектар. Остання ставка стосується земель, де частка ріллі становить не менше 50%.

Податок на прибуток для фінансових компаній (крім страхових) зросте до 25% із попередніх 18%.

Звільнення "національного кешбеку" від оподаткування у 2024–2025 роках.

Щомісячна звітність щодо ПДФО, військового збору та ЄСВ запроваджується з 1 січня 2025 року для підготовки економічного бронювання.

АЗС сплачуватимуть щомісячні авансові внески з податку на прибуток, які залежатимуть від типу заправки: від 30 до 80 тисяч гривень за кожну.

Пункти обміну валют платитимуть авансовий внесок із податку на прибуток залежно від чисельності населення міста. У Києві це становитиме €700, у містах із населенням понад 50 тисяч — €600, у менших населених пунктах — €200 (у гривневому еквіваленті з прив’язкою до курсу євро).

Очікується, що такі зміни принесуть у бюджет 137 мільярдів гривень у 2025 році. Це дозволить компенсувати бюджетний дефіцит і забезпечити фінансування Збройних сил України.

Підвищення податків в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, найближчими днями будуть підписані ключові закони про державний бюджет на 2025 рік і зміни до Податкового кодексу, зокрема збільшення військового збору до 5%. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, ці закони почнуть діяти з 1 грудня.

До цього, податковий комітет Верховної Ради затвердив до другого читання законопроект про підвищення №11416-д, що, за словами нардепа Ярослава Железняка, отримав підтримку 19 членів комітету, тоді як троє утрималися, а один голосував проти.

10 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає значне підвищення податків для залучення додаткових коштів до держбюджету для підтримки ЗСУ.

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