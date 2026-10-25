Росія вдарила по Вінниці: є влучання в житлові будинки, частина міста без світла

Унаслідок нічної атаки на Вінницю є постраждалі, їм надають медичну допомогу.

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Атака РФ на Вінничину / Колаж: Главред, фото: скриншот, ОВА

Що відомо:

У Вінниці є влучання в житлові будинки та цивільний промисловий об’єкт

Унаслідок нічної атаки є постраждалі

Частина Вінниці залишилася без світла після російських атак

У ніч проти 25 жовтня російські війська атакували Вінницю. Унаслідок удару пошкоджено житлові будинки та цивільний промисловий об’єкт.

Внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

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"Є влучання в житлові будинки та цивільний промисловий об’єкт. На жаль, є постраждалі. Їм надається допомога, - зазначив мер.

Що відомо про наслідки удару по Вінниці

За даними ДСНС, російський безпілотник влучив у житлову п’ятиповерхівку. У будинку сталися руйнування між другим і третім поверхами, повністю знищено чотири квартири, пошкоджено припарковані автомобілі.

Рятувальники врятували шістьох мешканців. За попередньою інформацією, шестеро людей постраждали, одного з них госпіталізували.

Також пошкоджено приватний пансіонат для людей похилого віку, звідки евакуювали 15 підопічних. Усі осередки займання ліквідовано, рятувальники продовжують розбирати завали.

Крім того, під ранок місцевий Telegram-канал "20 хвилин" повідомив про часткове знеструмлення кількох районів Вінниці.

Напередодні ввечері росіяни також атакували енергетичну інфраструктуру Вінниччини. Як повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, влучання по енергетичному об’єкту призвело до аварійного відключення електропостачання в одному з районів області.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чому ППО стало важче збивати дрони

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що туман і хмарність ускладнюють роботу української авіації та впливають на ефективність окремих засобів протиповітряної оборони під час російських атак дронами. За його словами, складні погодні умови створюють додаткові труднощі для військових, адже робота частини засобів ППО залежить від видимості.

"Сьогодні авіації працювати доволі складно. Ви бачите погодні умови складні - це і туман, і хмари. Погана погода напряму впливає на ефективність використання тих засобів, які потребують видимості", - зазначив Ігнат.

Водночас небезпеку становлять російські безпілотники, яким вдається долати українську протиповітряну оборону та досягати цілей. Навіть невелика кількість таких дронів може завдати значних пошкоджень об’єктам критичної інфраструктури.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 24 жовтня російські війська вдарили безпілотником по Синельниковому Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще щонайменше восьмеро дістали поранень.

Як раніше повідомляв Главред, міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про серію вибухів у столиці. Внаслідок ударів було пошкоджено приватні будинки та АЗС.

Крім того, начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив про атаку на два підприємства в Чернігові. За словами Брижинського, два приватні підприємства зазнали пошкоджень внаслідок безпілотника. В результаті атаки одна людина загинула і щонайменше 25 отримали поранення.

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Про персону: Сергій Моргунов Сергій Моргунов - мер Вінниці. Народився 9 липня 1968 року, як повідомляє Вікіпедія. З червня 1987 року по квітень 1989 року проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил СРСР. У 1992 році закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю "викладач історії", у 2010 - Національну академію державного управління при Президентові за спеціальностями "управління суспільним розвитком" та "управління на регіональному та місцевому рівнях". З 1998 по 2006 рік працював на керівних посадах у комерційних структурах. З серпня 1992 року по вересень 1997 року працював викладачем історії та суспільствознавства у Вінницькому технікумі м’ясної та молочної промисловості. У березні 2002 року обраний депутатом Вінницької міської ради 4-го скликання. На виборах 26 березня 2006 року обраний депутатом 5-го скликання до Вінницької міської ради, а на першій сесії міської ради 5-го скликання був обраний секретарем Вінницької міської ради. На виборах 31 жовтня 2010 року обраний депутатом 6-го скликання до Вінницької міської ради. На першому засіданні сесії міської ради 6-го скликання був переобраний секретарем міської ради на другий термін. У 2014 році після відходу Володимира Гройсмана до Кабінету Міністрів став в.о. мера. З 17 листопада 2015 року - міський голова Вінниці. Став мером за результатами другого туру виборів мера Вінниці, які відбулися 15 листопада 2015 року. На виборах 25 жовтня 2020 року Сергія Моргунова переобрали міським головою. Він переміг уже в першому турі з великою перевагою, набравши 65,93 % голосів виборців.

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