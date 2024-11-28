РФ частіше б’є ракетами з касетною БЧ, для України ситуація ускладнюється – Коваленко

Ракети, які мають касетну бойову частину, важче збивати українській ППО.

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РФ частіше б’є ракетами з касетною БЧ, для України ситуація ускладнюється, зазначає Коваленко/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook Александр Коваленко

Коротко:

Росія частіше використовує для ударів по Україні ракети з касетною бойовою частиною

Такі ракети важче збивати українській протиповітряній обороні

Україні треба більше високоефективних систем ППО різного радіуса дії

Країна-агресорка Росія у ніч на 28 листопада запустила по Україні 85 дозвукових крилатих ракет. Із них 57 були авіаційного базування типу Х-101, а 28 типу 3М14 "Калібр", морського базування.

Проте є нюанс – і ракети Х-101, і 3М14 "Калібр" останнього часу мають бойову частину касетного типу, що значно ускладнює їхнє збивання. Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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Експерт зазначив, що українські військові збивали стандартні крилаті дозвукові ракети авіаційного та морського базування окупантів з мінімальними наслідками. Їх можна було збити всіма типами зенітно-ракетних комплексів, у тому числі й радянського типу. Але з ракетами, які мають касетну бойову частину (БЧ), ситуація ускладнюється.

"Річ у тому, що навіть російські системи С-400 мають серйозні проблеми з перехопленням касетних ATACMS. Чому? А тому, що класичні радянські системи ППО орієнтовані на збиття ракети за допомогою підриву поруч із нею, створенням хмари осколкових елементів, а не точкового перехоплення", – зазначив Коваленко.

Він розповів, що збивати ракети з касетною БЧ можна, зокрема, за допомогою ЗРК Patriot.

"Тоді як той же ЗРК Patriot орієнтується на перехоплення мети по траєкторії її польоту, з безпосереднім ураженням БЧ, практично всі радянські та російські системи орієнтовані на підрив десь поруч. Що стосується ракети, яка має унітарну БЧ ОФ типу, це допоможе спрацювати завдяки формуванню спрямованого осколкового поля. А ось із касетною БЧ – здебільшого ні, і суббоєприпаси розсипаються незалежно від того, була вражена ракета чи ні", – пояснив Коваленко.

Експерт зазначив, що, на жаль, більша частина комплексів ППО малого та середнього радіуса, які можуть перехоплювати ракети Х-101 і 3М14 і успішно їх перехоплювали з 2022 року, у нас радянського типу і такої схеми роботи, тому їхня ефективність знижується проти касетних бойових частин.

"Україні необхідно більше високоефективних систем ППО малого, середнього та великого радіуса дії. Росія адаптується, а ми можемо адаптуватися у питаннях ППО лише за допомогою наших партнерів!", – підсумував Коваленко.

Що відомо про ракети Х-101/ Інфографіка: Главред

Удар РФ по Україні в ніч на 28 листопада – усі деталі

Рано вранці у четвер, 28 листопада, РФ підняла в небо 12 бортів Ту-95МС і запустила ракети по Україні. Ракети зайшли у повітряний простір України. Були чути вибухи. Після цього було запроваджено екстрені вимкнення світла.

Як повідомляв Главред, РФ вдарила трьома ракетами по центру міста. Усі "прильоти" припали на територію одного з цивільних підприємств Харкова в Київському районі.

Пізніше стало відомо, що РФ завдала ракетного удару по енергетиці, через що у регіонах України з самого ранку запровадили екстрені відключення світла. У Зеленського пояснили, на що націлений обстріл України. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Telegram, що ворог спеціально накопичував ракети задля масованого удару по Україні саме зараз, за лічені дні до початку зими.

Пізніше стало відомо наслідки масованого ракетного удару РФ. Окрім знеструмлень в окремих областях, у низці регіонів діють аварійні відключення.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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