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Історичне підвищення податків в Україні: кому та коли доведеться платити більше

Юрій Берендій
27 листопада 2024, 19:54оновлено 27 листопада, 20:31
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В Україні запроваджують рекордне підвищення податків, спрямоване на посилення фінансування оборони та стабілізацію економіки в умовах війни.
Історичне підвищення податків в Україні: кому та коли доведеться платити більше
В Україні рекордно виростуть податки - кого зачепить в першу чергу / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Що передбачає закон про підвищення податків
  • Коли набуде чинності закон про підвищення податків
  • Як підвищення податків вплине на ціни

10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект, яким передбачається суттєве підвищення податків. Документ, який вже деякі називають "історичним" покликаний залучити кошти до держбюджету для фінансування української армії. Зокрема, за даними народного депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка, податкові зміни додатково принесуть бюджету 137 мільярдів гривень в наступному році.

Главред з’ясував, набере чинності законопроект про рекордне підняття податків, та кого воно "зачепить".

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Що передбачає закон про підвищення податків

Згідно з пояснювальною запискою, документ передбачає такі зміни:

Збільшення військового збору та розширення кола його платників до 31 грудня року, у якому припинять або скасують воєнний стан:

  • підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
  • запровадження військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку третьої групи;
  • встановлення збору для ФОПів-платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати на місяць (наразі мінімальна зарплата становить 8 000 грн, тому збір дорівнюватиме 800 грн).

Зміни в оподаткуванні прибутку:

  • встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
  • базова ставка податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) становитиме 25%.

Інші податкові зміни:

  • вдосконалення моделі визначення авансових внесків для підприємств, що здійснюють роздрібну торгівлю пальним;
  • перехід із квартального на місячний податковий період для подання звітності щодо доходів фізичних осіб, утриманих податків та нарахованого єдиного внеску.

Коли набуде чинності закон про підвищення податків

Президент України Володимир Зеленський найближчими днями підпише закони про державний бюджет на 2025 рік та зміни до Податкового кодексу, які набудуть чинності з 1 грудня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зазначивши, що ці закони забезпечать уряду додаткові ресурси для закупівлі озброєння, амуніції та виплат заробітної плати працівникам Сил безпеки та оборони.

"Уряд вже звернувся до президента України щодо якнайшвидшого підписання цих законів. Вони є однією з ключових вимог наших кредиторів. Вони є важливими для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони нашої держави цього року та наступного", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Чому Зеленський не став одразу підписувати закон про підвищення податків

Водночас президент України Володимир Зеленський вже понад 40 днів відкладає підписання законопроекту про підвищення податків. Як повідомляє "Економічна правда" з посиланням на джерела, президент має низку зауважень.

"Президент до останнього відкладав підписання. На зустрічах з Мінфіном та депутатами він кілька разів питав, чи потрібно підвищувати ці податки, адже є кошти від заморожених російських активів", – розповів один із учасників такої зустрічі.

Серед основних причин затримки називають невдоволення тим, як уряд комунікував зміни. Президент вважає, що громадянам слід було чітко пояснити, що підвищення податків викликане потребою у додаткових ресурсах для фінансування війни.

Зеленський наполіг на збільшенні військового збору, вважаючи, що він більше асоціюється з підтримкою армії, на відміну від підвищення ПДВ, яке пропонували бізнесмени та громадськість.

Крім того, президент має зауваження до інших положень законопроєкту, зокрема підвищення податків для АЗС та ренти на видобуток ресурсів.

Зокрема, підвищення ренти на видобуток каоліну викликало нарікання з боку німецьких компаній, які займаються його видобуванням в Україні, про що повідомили в Офісі президента.

"Президент розцінив додавання цієї норми як порушення домовленостей із урядом та парламентом", – додає співрозмовник у Кабміні.

Ще одна причина, через яку Зеленський затягує підписання – небажання приймати непопулярні рішення.

"Люди часто прокрастинують, коли треба робити те, чого вони не хочуть. Президент теж людина", – каже джерело.

Чи буде зростання податків "заднім числом"

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує перенести підвищення податків для фізичних осіб з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року, повідомив народний депутат Ярослав Железняк із фракції "Голос".

"Зараз на комітеті перенесли для ФОПів впровадження оподаткування з 1 жовтня на 1 січня 2025 року. Тобто повністю відстояли, щоб прибрати із закону "заднє число"... крім банків. Це саме те, що я відразу говорив і виступав. Знадобилося два місяці для усвідомлення", - написав він у телеграмі.

Железняк зазначив, що Міністерство фінансів натякнуло на швидке підписання президентом законопроєкту №11416д, проте його публікація планується таким чином, щоб закон набув чинності з 1 грудня цього року.

За словами депутата, через затримку підписання замість запланованих 30 млрд грн податкових надходжень у 2024 році очікується лише 8 млрд грн.

"Правку в законопроєкті №319 комітет схвалив. Тому наступного тижня буде в (на голосуванні – ред.) залі", - підсумував нардеп.

Як збільшення податків вплине на ріст цін – як зміняться ціни на бензин

Керівник практики податкового права юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Іван Маринюк у коментарі Главреду зазначив, що таке рішення може спричинити зростання цін як на окремі товари та послуги (наприклад, пальне чи фінансові послуги — деякі великі інтернет-магазини вже вводять оплату за переказ коштів), так і загалом на ринку.

"Так, у разі компенсації роботодавцем підвищення військового збору на 3,5% підвищиться собівартість товару і, відповідно, вартість його реалізації (якщо бізнес не готовий втрачати свій прибуток). Разом з цим, деякими підприємцями це може бути розцінено як сигнал не виходити з "тіні" або навпаки перейти в "тінь", - каже Маринюк.

На думку голови консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, підвищення військового збору стане черговим ударом для тих, хто його сплачує, і водночас послабить їхню конкурентну позицію порівняно з тими, хто ухиляється від сплати.

"В останніх взагалі зникне бажання щось підвищувати. Тим паче, що обов'язковим є тільки норматив за мінімалкою, яка встановлюється урядом і на сьогодні становить 8000 грн на місяць. І підняти яку нереально, тому що буквально кожні 100 грн у мінімалці призводять до мільярдних витрат бюджету загалом (до мінімалки прив'язано багато інших державних ставок). Тобто підвищувати офіційні зарплати можна тільки з-під палиці, якої, судячи з купи відвертих оптимізаторів на ринку пального, у ДПС немає", - сказав Куюн в коментарі Главреду.

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