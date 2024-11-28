Страждає енергетика України: наслідки масованого ракетного удару РФ

Окрім знеструмлень в окремих областях, у низці регіонів діють аварійні відключення.

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У Луцьку зафіксовано декілька влучань / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Коротко:

Луцьк частково знеструмлений

На Сумщині та Львівщині постраждала інфраструктура

На Рівненщині є перебої з електроенергією та водою

Вранці 28 листопада країна-агресор Росія атакувала Україну. Ворог завдав ударів по місту Луцьк. Внаслідок влучання знеструмлено частину міста та не працює електротранспорт.

Як повідомив мер міста Ігор Поліщук, наразі постраждалих внаслідок обстрілу немає, на місці влучання працюють усі екстрені служби.

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"Учнів першої зміни перевели на дистанційне навчання, в усіх навчальних закладах працюватимуть пункти незламності", - додав він.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться, що про наслідки ворожої атаки розповів мер Луцька:

Станом на 9:19 в Волинській ОВА повідомили, що наразі тимчасово без світла орієнтовно 215 тисяч абонентів в області, а вся важлива інфраструктура, яка залишилась без електроенергії, переведена на генератори.

"Зібрано штаб ТЕС та НС для ліквідації наслідків ворожої атаки. Запускаємо в роботу додаткові пункти незламності, де буде світло, інтернет та тепло. Вже завершено гасіння пожежі. Усі відповідні служби працюють над тим, аби чим швидше відновити тепло- водо- та електропостачання", - написав голова ОВА Іван Рудницький.

Окупанти також нанесли ракетний удар по Сумській області, постраждало декілька об'єктів інфраструктури у Шосткинській громаді.

Міський голова Микола Нога повідомив, що пошкоджено 1 школа, 12 багатоповерхових житлових будинків, приміщення лікарні, об‘єкти водозабезпечення.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

В "Сумиобленерго" попередили, що в області введено графіки аварійних відключень.

Від ворожої атаки постраждала і енергосистема Рівненської області. Голова ОВА Олександр Коваль повідомив, що без електропостачання в області наразі більше 280 тисяч абонентів.

"Є перебої з водою. Школи Рівного та частини Рівненського району переводимо на дистанційне навчання", - додав він.

Згодом також стало відомо, що ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури на Львівщині. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький. За його даними, через ранковий обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії на Львівщині 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання станом на 9:45.

Ракетна атака РФ знеструмила місто Житомир. КП "Житомирводоканал" попередило, що через ворожий обстріл об'єкти водовідведення підключають до генераторів.

На Хмельниччині в результаті атаки частково відсутнє електроктропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах, розповіли в ОВА.

Обстріли енергетичної інфраструктури України - останні новини

Главред писав, що 28 листопада під час масованого ракетного удару РФ окупанти атакували українську енергетику. Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново запровадив екстрені відключення електроенергії.

Раніше, 26 листопада, Тернопіль був атакований ворожими дронами. У місті прогриміло кілька вибухів. У результаті в Тернополі виникли проблеми з електо- та водопостачанням.

Напередодні, під час атаки на Україну 17 листопада кремлівський диктатор Володимир Путін не досяг мети з критичного пошкодження енергооб'єктів України і за словами народного депутата Сергія Нагорняка, країна відбулася легкими наслідками.

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Масовані повітряні атаки Росії по Україні Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.

Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення. 26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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