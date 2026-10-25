Путін назвав санкції проти Росії 'дурістю' і заговорив про друзів у Європі

На тлі передачі активів іноземних компаній під управління в Росії Володимир Путін розкритикував західні санкції.

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Путін поскаржився на санкції / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Що сказав Путін:

Західні санкції проти Росії є дурістю

Деякі європейські компанії пішли з РФ під тиском своїх урядів

Москва намагається створювати сприятливі умови для іноземного бізнесу

Російський диктатор Володимир Путін розкритикував західні санкції проти Росії, назвавши заборони на співпрацю з РФ "дурістю". Водночас Москва нібито намагається створювати сприятливі умови для європейських компаній, які працюють на російському ринку. Про це Путін розповів в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

За словами глави Кремля, Росія має "багато друзів у Європі", частина з яких була змушена припинити діяльність на російському ринку через тиск західноєвропейських урядів.

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"У нас, коли під тиском західноєвропейських урядів йшли деякі компанії, - ледь не плакали наші друзі з цих країн... Деякі, до речі, продовжують працювати, і ми намагаємося створити для них відповідні сприятливі умови", - заявив Путін.

Він також розкритикував обмеження, запроваджені проти Росії після початку повномасштабної війни проти України.

"Забороняти все, що з Росії, - це дурість", - заявив російський диктатор.

Заяви Путіна пролунали на тлі передачі російських активів низки іноземних компаній під тимчасове управління в РФ. У вересні відповідний указ російського диктатора стосувався активів швейцарської Nestle, американського виробника пакування Aptar, німецької мережі гіпермаркетів Metro, французького ритейлера Auchan, логістичної компанії FM Logistic і "Лемана Про", яка раніше працювала під брендом Leroy Merlin.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

У Кремлі пояснили цей крок зв'язками компаній із так званими "недружніми" країнами. Російська влада заявила, що ці держави нібито беруть участь у воєнних діях проти РФ, зокрема завдають ударів по її економічній інфраструктурі.

Що передбачає новий мирний план

Новий мирний план США щодо завершення війни в Україні передбачає відмову Києва від вступу до НАТО, створення демілітаризованої зони на Донбасі та послаблення санкцій проти Росії. Натомість Україні пропонують інвестиційний пакет і членство в Європейському Союзі, пише The Economist.

Москві також можуть запропонувати відновлення ділових зв’язків зі США та повернення російського газу на європейський ринок, зокрема через відновлення роботи газопроводу "Північний потік". Пропозиції з’явилися після зустрічі спецпосланця США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі 21 жовтня.

Водночас Вашингтон не може самостійно ухвалювати рішення за Європу, а відновлення газових поставок суперечило б чинному законодавству ЄС. Українські переговорники побоюються, що США можуть домовитися з Росією на вигідних для себе умовах ще до завершення війни.

Послаблення санкцій проти Росії - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Білий дім призупинив мита та санкції проти Росії згідно із законом Грема. Адміністрація пояснювала, що указ має на меті відмову від мит для зниження цін на дизельне паливо.

The Economist повідомив, що новий мирний план США передбачав відмову України від вступу до НАТО. Згідно з матеріалом, план передбачав відмову від НАТО в обмін на інвестиції та членство в ЄС. План також включав створення демілітаризованої зони на Донбасі та послаблення санкцій щодо Росії.

Kyiv Independent повідомив, що адміністрація президента США може розглядати подальше пом'якшення санкцій щодо Росії. Джерела видання вказували на побоювання щодо послаблення обмежень для суден, компаній і банків, а також згадували липень 2023 року та вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

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Про джерело: The Economist The Economist - впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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