Запуск ракети "Орешник": Путін намагається довести, що РФ має "козирі" - експерт

Кремль вирішив застосувати балістичну ракету "Орешник" через два основні фактори.

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РФ вдарила по Україні балістичною ракетою / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Коротко:

Диктатор РФ хоче показати, що російській зброї "аналоговнєт"

Путін намагається переконати світ, що його ядерні погрози - не блеф

Українська система ППО успішно збиває ледь не все наявне озброєння РФ. Враховуючи це, 21 листопада Путін вирішив запустити експериментальну балістичну ракету середньої дальності "Орешник", намагаючись продемонструвати, що він все ж має певні "козирі". Такою думкою в інтервʼю Главреду поділився політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

Експерт пояснив, що Кремль вирішив застосувати балістичну ракету через два основні фактори.

"Перший – серія невдач із російськими супергіперзвуковими й всякими іншими ракетами. Ми пам’ятаємо, як Путін із великим апломбом і гордістю розповідав, які суперсучасні озброєння є у Росії – мовляв, вони ставлять її на порядок вище всіх можливих воєнних противників. Але – Кинджали збивають, Іскандери збивають, а в Росії ув’язнюють і судять інженерів і конструкторів за те, що "суперзброя" не спрацювала.", - розповів Розумний.

Ракетний комплекс з балістичною ракетою "Кедр" / Інфографіка: Главред

За його словами, другий імпульс полягає в тому, що багато хто почав вагатися, чи взагалі злетять ракети зі стратегічного ядерного арсеналу Росії, адже зброя застаріла й багато років належно не обслуговувалася. Застосувавши ракету "Орешник", Путін намагався продемонструвати, що його, так би мовити, ядерні погрози - не блеф.

"Коли ракета, здатна нести ядерний боєзаряд, злетіла і вцілила туди, куди росіяни хотіли, це стало підтвердженням того, що всі ці погрози й козир в руках Путіна – не міраж, такі ракети справді є і можуть літати. А тому Путін зможе оперувати цим, як козирем, на можливих переговорах.", - додав політичний експерт.

Дивіться відео, в якому політичний експерт Максим Розумний оцінив імовірність ядерного удару Росії по Україні:

Запуск ракети "Орешник" - що відомо

Як повідомляв Главред, вранці 21 листопада Росія завдала удару по Дніпру та його околицях. У МВС України повідомили, що в місті зафіксовані руйнування. Пошкоджень зазнав центр реабілітації для людей з інвалідністю, на території приватного сектору виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку.

Диктатор РФ Володимир Путін підтвердив застосування ракети "Орешник" — балістичної ракети середньої дальності, оснащеної гіперзвуковою системою. За його словами, ракета досягає швидкості 10 махів (приблизно 2,5-3 км/сек) і є недосяжною для сучасних систем ППО.

Згодом Служба безпеки України та Міністерство внутрішніх справ показали уламки російської ракети, яка вдарила по Дніпру. Україна продовжує працювати з партнерами для встановлення всіх деталей і характеристик цієї ракети, повідомив президент Володимир Зеленський.

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Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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