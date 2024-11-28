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Ворог застосував для обстрілу касетні боєприпаси: деталі атаки РФ від Зеленського

Анна Косик
28 листопада 2024, 11:22
90
Мішенню ударів ворога були об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.
Калибр, Зеленский, ГСЧС
"Калібри" з касетними боєприпасами вдарили саме по цивільній інфраструктурі / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ДСНС Волині, Міноборони РФ

Що повідомив Зеленський:

  • Ворог випустив більше 90 ракет по Україні
  • РФ вдарила "Калібрами" з касетними боєприпасами
  • Енергетики працюють над відновленням системи

Мішенню ранкового удару країни-агресорки Росії по Україні 28 листопада стала енергетика. Ворог застосував близько 100 ударних дронів та більше 90 ракет різних типів.

Про це в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський. Він уточнив, що ворог під час цієї атаки застосував крилаті ракети "Калібр", що містили касетні боєприпаси. Їх було випущено по цивільній інфраструктурі.

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"Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики", - наголосив президент.

ракета Калибр инфографика
Калибр / Инфографика: Главред

Зеленський додав, що енергетики та усі служби працюють над відновленням після масованої атаки РФ, а в багатьох населених пунктах розгорнуто пункти незламності.

"Кожна така атака доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання. Це особливо важливо в зимовий період, коли маємо захистити нашу інфраструктуру від цілеспрямованих російських ударів", - підсумував Зеленський.

Масована ракетна атака на Україну 28 листопада

Близько 5 ранку 28 листопада РФ здійснила запуск ракет "Калібр", після чого злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья". В Україні оголосили повітряну тривогу, а згодом у низці областей пролунали вибухи.

Як писав Главред, стало відомо, що ворог завдав ударів по місту Луцьк. Внаслідок влучання знеструмлено частину міста та не працює електротранспорт. Окрім цього під удар потрапила інфраструктура Сумщини, Рівненщини, Львівщини та Хмельниччини.

Згодом у Повітряних Силах відзвітували, що російські окупанти запустили по нашій державі 91 ракету і 97 ударних безпілотників. 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр", 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, 35 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу вдалося збити.

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Масовані повітряні атаки Росії по Україні

Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.
Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення.

26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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