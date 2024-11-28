Закон про держбюджет-2025 підписаний Зеленським: скільки грошей заклали на оборону

Захист держави залишається пріоритетом для України.

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Зеленський підписав закон про держбюджет-2025 / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Про це заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що пріоритетом залишається:

захист держави,

фінансування Сил безпеки та оборони,

закупівля та виробництво зброї, дронів та техніки.

На це все у держбюджеті закладено 2,23 трильйона гривень.

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До того ж у держбюджеті закладені кошти на такі сфери:

соціальний захист - 420,9 мільярдів гривень;

охорона здоров'я - 217 мільярдів гривень;

освіта - 199 мільярдів гривень.

"Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів", - заявив Шмигаль.

Очікується, що видатки наступного року будуть на рівні 3,6 трильйона гривень, а доходи - 2,05 трильйона гривень.

Бюджет-2025 - останні новини

Нагадаємо, уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2025 рік до другого читання. Пріоритети залишилися незмінними - оборона, обороноздатність і безпека України. На ці цілі пропонується виділити 2 трлн 225 млрд грн, а всі кошти українських платників податків підуть винятково на забезпечення Сил безпеки і оборони, на виготовлення і закупівлю нової зброї, дронів і техніки.

Також Главред зазначав, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що Україна змогла зберегти всі спеціальні виплати, зокрема пенсії та субсидії, а наступну індексацію пенсій буде проведено в березні 2025-го року.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують скоротити бюджет на соціальні витрати. Наразі виплати для внутрішньо переміщених осіб змінювати не планують, адже всі ключові нововведення вже були проведені.

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