Закон про держбюджет-2025 підписаний Зеленським: скільки грошей заклали на оборону

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Про це заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що пріоритетом залишається:
- захист держави,
- фінансування Сил безпеки та оборони,
- закупівля та виробництво зброї, дронів та техніки.
На це все у держбюджеті закладено 2,23 трильйона гривень.
До того ж у держбюджеті закладені кошти на такі сфери:
- соціальний захист - 420,9 мільярдів гривень;
- охорона здоров'я - 217 мільярдів гривень;
- освіта - 199 мільярдів гривень.
"Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів", - заявив Шмигаль.
Очікується, що видатки наступного року будуть на рівні 3,6 трильйона гривень, а доходи - 2,05 трильйона гривень.
Бюджет-2025 - останні новини
Нагадаємо, уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2025 рік до другого читання. Пріоритети залишилися незмінними - оборона, обороноздатність і безпека України. На ці цілі пропонується виділити 2 трлн 225 млрд грн, а всі кошти українських платників податків підуть винятково на забезпечення Сил безпеки і оборони, на виготовлення і закупівлю нової зброї, дронів і техніки.
Також Главред зазначав, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що Україна змогла зберегти всі спеціальні виплати, зокрема пенсії та субсидії, а наступну індексацію пенсій буде проведено в березні 2025-го року.
Раніше повідомлялося, що в Україні планують скоротити бюджет на соціальні витрати. Наразі виплати для внутрішньо переміщених осіб змінювати не планують, адже всі ключові нововведення вже були проведені.
Інші новини:
- 170 грн за пачку: в Україні раптово злетять ціни на цигарки
- ЄС затвердив бюджет на 2025 рік: скільки мільярдів євро виділили Україні
- До кінця року в Україні зросте ціна на базовий продукт: скільки коштуватиме
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред