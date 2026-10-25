Несподівано помер 46-річний Галустян: у соцмережах з’явився некролог

У соціальних мережах з’явився некролог про смерть прихильника Путіна Михайла Галустяна.

https://glavred.net/starnews/skoropostizhno-skonchalsya-46-letniy-galustyan-v-socsetyah-poyavilsya-nekrolog-10806941.html Посилання скопійоване

Галустян повідомив про смерть / Колаж Главред, фото Instagram/m_galustyan

Коротко:

Що відомо про смерть коміка

Що він сам написав

Популярний російський комік Михайло Галустян, який підтримує військове вторгнення терориста Путіна в Україну, повідомив у Instagram, що раптово помер.

Він сам написав про це та опублікував чорно-білий некролог.

відео дня

"Сьогодні, 25 жовтня, на 47-му році життя раптово і з посмішкою помер 46-річний Михайло Галустян. Причина смерті природна: черговий день народження", - написав жартівник на своїй сторінці.

Крім того, він продовжив жартувати на тему своєї смерті й написав: "Лікарі кажуть, таке трапляється з кожним, приблизно раз на рік, і медицина поки що безсила. Кажуть, в останні хвилини він був спокійний і навіть щось наспівував".

Галустян повідомив про власну смерть / Скріншот

Очевидно, що таким чином Галустян вирішив привернути до себе трохи уваги та потрапити в заголовки новин.

Галустян підтримує Путіна та знищення українців / Скріншот

Михайло Галустян про війну

Михайло Галустян підтримує політику російської влади щодо війни в Україні та перебуває під міжнародними санкціями.

Підтримував анексію Криму у 2014 році, брав участь у передвиборчих кампаніях Володимира Путіна (у 2012 та 2018 роках), а також був членом рухів Putin Team та "Юнармія".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше в селищі Та-Калі на Мальті відбувся фінал Дитячого Євробачення-2026. Перемогу на пісенному конкурсі здобула представниця Вірменії - співачка Naré з композицією "BOO!".

Раніше також Жерар Депардьє перерахував гроші від проданої російської квартири на допомогу Збройним силам України.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Михайло Галустян? Михайло Галустян - російський актор кіно, телебачення, озвучування та дубляжу, шоумен, гуморист, співак, сценарист, продюсер, телеведучий. З травня 2016 року входить до головного штабу військово-патріотичного руху "Юнармія". З 2016 року співпрацює з Міноборони Росії в рамках Військово-патріотичного парку "Патріот", зокрема був організатором та автором ідеї військово-тактичних ігор Росії. У 2019 році Галустяна внесли до бази даних "Миротворець", оскільки він "свідомо порушував кордони України з метою проникнення до захопленого російськими окупантами Криму" та за участь актора в "пропагандистських заходах". 7 січня 2023 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, його внесено до санкційного списку України "за відвідування окупованих територій після початку вторгнення, участь у пропагандистських концертах, публічну підтримку війни та режиму Путіна". 3 лютого 2023 року внесений до санкційного списку Канади як причетний до "поширення російської дезінформації та пропаганди", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред