Несподівано помер 46-річний Галустян: у соцмережах з’явився некролог

Коротко:
- Що відомо про смерть коміка
- Що він сам написав
Популярний російський комік Михайло Галустян, який підтримує військове вторгнення терориста Путіна в Україну, повідомив у Instagram, що раптово помер.
Він сам написав про це та опублікував чорно-білий некролог.
"Сьогодні, 25 жовтня, на 47-му році життя раптово і з посмішкою помер 46-річний Михайло Галустян. Причина смерті природна: черговий день народження", - написав жартівник на своїй сторінці.
Крім того, він продовжив жартувати на тему своєї смерті й написав: "Лікарі кажуть, таке трапляється з кожним, приблизно раз на рік, і медицина поки що безсила. Кажуть, в останні хвилини він був спокійний і навіть щось наспівував".
Очевидно, що таким чином Галустян вирішив привернути до себе трохи уваги та потрапити в заголовки новин.
Михайло Галустян про війну
Михайло Галустян підтримує політику російської влади щодо війни в Україні та перебуває під міжнародними санкціями.
Підтримував анексію Криму у 2014 році, брав участь у передвиборчих кампаніях Володимира Путіна (у 2012 та 2018 роках), а також був членом рухів Putin Team та "Юнармія".
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Про особу: Михайло Галустян?
Михайло Галустян - російський актор кіно, телебачення, озвучування та дубляжу, шоумен, гуморист, співак, сценарист, продюсер, телеведучий. З травня 2016 року входить до головного штабу військово-патріотичного руху "Юнармія". З 2016 року співпрацює з Міноборони Росії в рамках Військово-патріотичного парку "Патріот", зокрема був організатором та автором ідеї військово-тактичних ігор Росії. У 2019 році Галустяна внесли до бази даних "Миротворець", оскільки він "свідомо порушував кордони України з метою проникнення до захопленого російськими окупантами Криму" та за участь актора в "пропагандистських заходах". 7 січня 2023 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, його внесено до санкційного списку України "за відвідування окупованих територій після початку вторгнення, участь у пропагандистських концертах, публічну підтримку війни та режиму Путіна". 3 лютого 2023 року внесений до санкційного списку Канади як причетний до "поширення російської дезінформації та пропаганди", повідомляє Вікіпедія.
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