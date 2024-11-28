Вибухи в Харкові: РФ вдарила трьома ракетами по центру міста

Коротко:
- У Харкові - "прильоти" в центрі міста
- Удари припали на підприємство
Рано вранці в четвер, 28 листопада, у Харкові прогримів вибух. Перед цим по всій Україні було оголошено масшабну повітряну тривогу через ракетний удар РФ.
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, за попередніми даними, удару було завдано ракетою. Під обстрілом був один із найбільших районів Харкова.
"Ворог продовжує обстрілювати Харків ракетами. За можливості будьте в безпечних місцях", - йдеться у повідомленні.
Пізніше Терехов додав, що всі "прильоти" припали на територію одного з цивільних підприємств Харкова в Київському районі.
Наразі інформації про постраждалих не надходило.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що російські окупанти завдали три удари по Харкову.
"Усі три удари - у Київському районі Харкова. На цю хвилину без постраждалих", - написав він о 06:35.
Як повідомляв Главред, рано вранці 28 листопада в РФ злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Були здійснені пуски ракет. В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Атаки РФ на Харків - останні новини
25 листопада в Харкові прогримів вибух. Російські окупанти вдарили по Київському району міста. На місці влучання спалахнула пожежа. За попередніми даними, удар по центру Харкова було завдано ракетою С-400.
Спочатку мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постраждали шестеро осіб унаслідок "прильоту" по центральній частині міста. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до десяти.
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