Екстрені відключення світла в Україні можуть скасувати: названо терміни

Ситуація в енергосистемі залишається складною, однак екстрені відключення таки можуть відмінити.

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Енергетики працюють над відновленням роботи енергосистеми / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

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Через атаку на енергетику в Україні ввели екстрені відключення

Попередньо, скасувати екстрені відключення можуть до вечора

Графіки відключень не діють в більшості областей

Вранці 28 листопада країна-агресор Росія атакувала українську енергетику, внаслідок чого "Укренерго" ввела екстрені відключення електроенергії у більшості областей.

Директор YASNO Сергій Коваленко повідомив у Facebook, що за попередніми прогнозами, екстрені відключення діятимуть щонайменше до 20:00. Однак наразі точно визначити це неможливо.

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"Нагадую, що в такій ситуації графіки не діють. Але за можливості мережі будуть розмінювати групи відключень. Критична інфраструктура зі світлом", - додав він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Про початок роботи енергетиків над відновленням енергосистеми вже повідомили в Рівненській ОВА. За даними голови адміністрації Олександра Коваля, першочергово повертатимуть світло до об’єктів критичної інфраструктури.

Енергосистема України після ворожих атак

Нагадаємо, що під час масованого ракетного удару РФ по Україні 28 листопада була атакована українська енергетика. Через це у багатьох областях України довелося терміново запроваджувати екстрені відключення електроенергії.

Раніше голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв розповідав, що світло для українців не вимикатимуть за умов відсутності нових масованих атак з боку Росії, завершення аварійних робіт та сприятливої погоди.

Напередодні Главред писав, що в YASNO пояснили - постійно відстежувати графіки складно, але це необхідно. Укренерго коригує їх протягом дня, а регулярні атаки на енергосистему та великі обсяги ремонтних робіт ускладнюють створення стабільного прогнозу навіть на кілька днів вперед.

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Що відомо про Yasno? YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги. Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.

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