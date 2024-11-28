На скільки годин вимикатимуть світло взимку: українцям дали прогноз

Графіки відключення світла можуть тривати всю зиму.

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Відключення світла / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Головне із заяви експерта:

Цієї зими в Україні діятимуть графіки вимкнення світла

Світла не буде від 4 до 8 годин

Ситуація не є критичною

Цієї зими в українців може не бути світла по 4-8 годин на день. Про це повідомив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев в ефірі "Київ 24".

За його словами, впродовж зими можливі такі ж графіки, як зараз.

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"Висока ймовірність того, що впродовж зими час від часу ми будемо стикатися з такими вимкненнями, з якими ми маємо справу зараз. Тобто від 4 до 8 годин світла не буде за графіком, який буде щовечора публікувати Міненерго, а після цього "Укренерго" і оператори систем розподілу", - сказав експерт.

Однак, він підкреслив, що ситуація не є критичною.

"Сказати, що у нас зараз висока ймовірність, що все погано, все пропало і потрібно звикати до тривалих вимкнень, я не можу", - наголосив Рябцев.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що країна-агресорка Росія завдала понад 220 цілеспрямованих атак проти об'єктів генерації електроенергії. Також РФ окупувала близько 18 гігават енергетичної потужності.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що у разі значного зниження температури повітря, варто бути готовими до того, що в окремих регіонах України одна черга відключень електроенергії буде діяти постійно.

Очільник комітету з питань ЖКГ Олег Попенк сказав, що відключення електроенергії можуть тривати й по 20 годин на добу, якщо країна-агресорка Росія здійснить масштабні атаки, знищивши лінії електропередач, трансформаторні та розподільчі підстанції.

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Хто такий Геннадій Рябцев? Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

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