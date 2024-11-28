Трамп і НАТО зможуть залучити Путіна до переговорів: Рютте назвав умову

Ключові тези:
- США та НАТО мають переконати Путіна сісти за стіл переговорів
- В України немає достатньо сильних позицій для початку переговорів
- Укладена угода не має бути вигідною росіянам
Країни НАТО та новообраний президент США Дональд Трамп зможуть посадити президента країни-агресора Росії Володимира Путіна за стіл переговорів, коли в України буде сильніша позиція. Про це заявив генсек Альянсу Марк Рютте, передає The Hill.
За словами генсека, слід переконатися, що "українці можуть обговорювати майбутнє своєї країни з цієї позиції сили".
"Але вони зроблять це лише тоді, коли відчують, що можуть з цього щось отримати", - наголосив Рютте.
Крім того, очільник Альянсу впевнений, що НАТО та адміністрація Трампа переконають Путіна почати переговори.
"Ми зможемо залучити Путіна до столу переговорів, тому що він відчує, що, зрештою, в його інтересах не продовжувати боротьбу", - сказав генсек НАТО.
Рютте також підкреслив, що в України немає достатньо сильних позицій для початку переговорів з РФ про припинення війни, бо будь-яка укладена угода повинна "перешкодити росіянам отримати те, чого вони хочуть".
"Дуже важливо, щоб у нас була хороша угода, тому що весь світ стежитиме за тим, яку угоду буде укладено між Росією та Україною. Ми повинні переконатися, що Україна перебуває в сильнішій позиції, ніж вони є зараз, щоб можна було укласти угоду, яка буде вигідна не росіянам – а отже Китаю, Північній Кореї та Ірану – тому що всі вони стежитимуть", – підсумував генсек.
Переговори з РФ - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що країна-агресор РФ не хоче переговорів і не зупинятиме війну з Україною доти, доки її не примусять до об'єктивного переговорного процесу.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що переговори з Росією можуть розпочатися лише за умови повернення до ситуації, що існувала 23 лютого 2022 року.
Також повідомлялось, що нинішня адміністрація президента США на чолі з Джо Байденом надала дозвіл на удари далекобійним американським озброєнням по території країни-агресора Росії, щоб посилити Україну. Останні рішення Байдена свідчать про те, що у Білому домі розуміють неминучість настання моменту початку переговорів України із РФ.
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Хто такий Марк Рютте?
Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року, пише Вікіпедія.
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