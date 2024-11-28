Путін 'розмахуває своїм 'Орешником': Зеленський розкрив справжню ціль погроз РФ

Путін не хоче завершення війни і намагається перешкодити іншим сторонам закінчити її, заявив президент України.

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Путін погрожує "Орешником", аби зірвати мирні ініціативи Трампа / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, скріншот з відео

Головне із заяви:

Путін не хоче закінчення війни, а прагне загострити ситуацію

Лідер РФ погрожує завдати удару "Орешником" по Україні, аби зірвати зусилля Дональда Трампа щодо завершення війни

Російський диктатор Володимир Путін погрожує вдарити ракетами "Орешник" по Україні, щоб зірвати зусилля Дональда Трампа з завершення війни. Лідер РФ намагається максимально загострити ситуацію. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні в Казахстані Путін знову рекламував свої ракети – свою готовність вбивати і руйнувати. До тисяч ракет, які вже били по Україні, Путін, очевидно, хоче додати ще тисячі", - сказав глава держави.

відео дня

Зеленський наголосив, що Путіну не потрібне закінчення війни. Натомість лідер Росії намагається "не дати ще й іншим закінчити цю війну".

"Розмахувати своїм "Орешником" зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля Президента Трампа, які точно будуть після інавгурації", - зазначив президент.

За його словами, Володимир Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у обраного президента США Дональда Трампа "нічого не вийшло – щоб він не зміг закінчити війну".

"Путін – єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить. І саме тому путінська ескалація зараз – це тиск, щоб згодом змушувати Президента Америки йти на умови Росії", - додав Зеленський.

Удар "Орешником" по Україні - що відомо

Нагадаємо, Путін пригрозив ударом по Києву новою ракетою "Орешник", заявивши, що центри ухвалення рішень можуть стати її ціллю. За його словами, ракета не має аналогів, а її масоване застосування можна порівняти з ядерною зброєю.

Російський удар по "центру ухвалення рішень" у Києві малоймовірний через близьке розташування китайського посольства до Верховної Ради. Військовий експерт Олексій Гетьман зазначив, що атака в цьому районі може спричинити серйозні міжнародні наслідки, адже посольство вважається територією Китаю.

Як повідомляв Главред, речник МЗС України Георгій Тихий впевнений, що погрози Путіна використати ракету "Орешник" свідчать про його намір продовжувати війну, а Росія деградує до рівня Північної Кореї. Він наголосив на неповазі Кремля до країн, які закликають уникати ескалації, і закликав Китай, Бразилію та інші члени G20 відреагувати на ці погрози.

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Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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