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У Полтаві російський дрон влучив у "Епіцентр": перші подробиці

Інна Ковенько
25 жовтня 2026, 10:38оновлено 25 жовтня, 11:56
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Наразі інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
У Полтаві ворожий дрон влучив у торговельний комплекс
У Полтаві ворожий дрон влучив у торговельний комплекс / Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

  • Російський дрон влучив у будівлю торговельного комплексу в Полтаві
  • Інформація про наслідки атаки уточнюється

Зранку 25 жовтня російські окупаційні війська атакують Полтаву безпілотниками. Внаслідок ударо зафіксовано влучання у будівлю торговельного комплексу. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"У Полтаві ворожий БпЛА влучив у будівлю торгівельного комплексу. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

відео дня

У місцевих каналах пишуть, що удар припав у "Епіцентр".

Згодом у Полтавській ОВА підтвердили, що російський удар припав на ТЦ "Епіцентр". Попередньо, травми отримала 52-річна жінка. На місці влучання виникла пожежа, ліквідація наслідків атаки триває. Масштаби руйнувань уточнюються.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чому ППО стало складніше відбивати атаки РФ - пояснення експертів

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що туман і хмарність ускладнюють роботу української авіації та окремих засобів ППО під час російських дронових атак. Водночас Росія модернізує ударні безпілотники, намагаючись збільшити їхню швидкість до 750–900 км/год, що може створити додаткові труднощі для української протиповітряної оборони.

Авіаційний експерт Богдан Долінце зазначив, що зараз російські реактивні дрони розвивають швидкість приблизно 450-650 км/год.

"Наступний етап - це швидкісні реактивні ударні платформи зі швидкістю 750, 850, можливо навіть 900 км/год", - підкреслив експерт в ефірі телеканалу Київ24.

Для боротьби з новими загрозами Україні потрібно розробляти швидкісні засоби перехоплення, здатні знищувати модернізовані реактивні дрони. Подальший розвиток російських безпілотників залежатиме, зокрема, від ефективності українських дронів-перехоплювачів.

Удари РФ по Україні - останні новини

У ніч проти 25 жовтня російські війська атакували Вінницю. Російський безпілотник влучив у житлову п’ятиповерхівку. У будинку сталися руйнування між другим і третім поверхами, повністю знищено чотири квартири, пошкоджено припарковані автомобілі.

Нагадаємо, 24 жовтня російські війська вдарили безпілотником по Синельниковому Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще щонайменше восьмеро дістали поранень.

Як раніше повідомляв Главред, міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про серію вибухів у столиці. Внаслідок ударів було пошкоджено приватні будинки та АЗС.

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Про персону: Віталій Дяківнич

Віталій Анатолійович Дяківнич - голова Полтавської обласної державної адміністрації - керівник обласної військової адміністрації з 8 січня 2026 року.

Народився 14 серпня 1979 року в селищі Диканька Полтавського району Полтавської області. Вищу освіту здобув у Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка, який закінчив у 2001 році за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Історія та основи економіки", отримавши кваліфікацію вчителя історії та основ економіки.

У 2017–2020 роках навчався у Харківському регіональному інституті державного управління НАГУ при Президентові України, де здобув ступінь магістра з публічного управління та адміністрування.

Трудову діяльність розпочав у липні 2001 року на посаді державного податкового інспектора групи обліку та контролю відділу податкового аудиту та валютного контролю Петропавлівської міжрайонної державної податкової інспекції у Дніпропетровській області, де працював до березня 2002 року.

У 2002–2003 роках - менеджер зі збуту в колективному фермерському господарстві "Лот" у селищі Петропавлівка Дніпропетровської області.

З жовтня 2004 року по грудень 2016 року обіймав посади у виконавчому апараті Диканської районної ради Полтавської області (селище Диканька).

З грудня 2016 року по березень 2021 року очолював апарат Диканської районної державної адміністрації.

У 2020 році був обраний депутатом районної ради 8-го скликання.

У червні 2021 року перейшов на роботу до Миргородської районної державної адміністрації на посаду першого заступника голови. У період з 8 червня 2022 року по січень 2023 року тимчасово виконував обов’язки голови Миргородської РДА.

З січня 2023 року по січень 2026 року очолював Миргородську районну державну адміністрацію Полтавської області.

8 січня 2026 року був призначений президентом Володимиром Зеленським на посаду голови Полтавської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації.

Одружений, має двох дочок – Тетяну та Златославу.

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