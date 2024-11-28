У РФ є запас ще на 2-3 масовані атаки: Жмайло оцінив ймовірність блекауту

Росіяни продовжують розвивати виробництво ракет і дронів для атак України.

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На виробництвах РФ раніше виконують плани, щоб накопичити зброю / Колаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, ua.depositphotos.com

Що сказав Жмайло:

Росія накопичувала ракети для ударів по Україні

Повного блекауту в Україні ворогу досягти не вдасться

РФ може ще кілька разів масовано атакувати українські міста

Країна-агресор Росія відновила масовані удари по Україні напередодні зими. Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив, яка мета ворога та до чого готуватися українцям.

В етері "Еспресо" він заявив, що РФ починаючи з літа намагалася накопичувати ракети на дрони задля ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі зараз. Що цікаво - основний тип озброєння для атаки - це ракети Х-101.

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"Це, до речі, та ракета, яка вразила дитячу лікарню Охматдит. Відповідно я не думаю, що можуть бути прям такі масовані атаки, які ми бачили в серпні, які ми бачили у листопаді", - зазначив Жмайло.

Х-101 / Інфографіка: Главред

Однак, попри підготовку противника до нових атак на Україну, РФ навряд чи вдасться досягти повного блекауту, хоча зима буде досить важкою для українців.

"Для того, щоб підтримувати ось такий постійний тиск і напругу, щоб лунали повітряні тривоги, то однозначно росіяни будуть намагатися цього прагнути. У них десь є запасу міцності на 2-3 масовані атаки, відповідно вони можуть виробляти тих же ракет Х десятки, на жаль, десятки одиниць. Вони намагаються виробляти "шахеди" і десь подвоюють, раніше виконують свої плани", - додав він.

Ракетні атаки РФ на Україну - останні новини

Нагадаємо, країна-агресор Росія продовжує наносити удари по українських містах балістичними ракетами. При цьому більшість повітряних цілей РФ прилітає по цивільних об'єктах, внаслідок чого зазвичай є поранені і навіть жертви.

Раніше аналітик з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп розповів, що частину обʼєктів енергетичної системи неможливо захистити, лише посилити протиповітряну оборону.

Напередодні Главред писав, що російський диктатор Володимир Путін під час саміту ОДКБ заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для нової ракети "Орешник", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада.

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Хто такий Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

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