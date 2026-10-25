Крилаті ракети атакували завод РФ, який виробляє батареї для 'Іскандерів' і 'Кинджалів'

Завод спеціалізується на розробці джерел живлення для ракет "Іскандер-К", "Іскандер-М", "Циркон", "Кинжал".

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Сили оборони крилатими ракетами атакували завод "Енергія" в Єльці / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, РНБО

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Крилатими ракетами атаковано завод "Енергія" в Липецькій області РФ

Підприємство виробляє батареї для ракет "Іскандер", "Кинджал" і комплексів "Панцир"

Завод постачає джерела живлення для російського озброєння та перебуває під санкціями

25 жовтня у місті Єлець Липецької області РФ крилатими ракетами завдано удару по заводу "Енергія", який постачає джерела живлення для російського озброєння. Про удар повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

Зазначається, що підприємство спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму, зокрема акумуляторів і батарей для військової та промислової техніки. Його продукцію використовують у ракетних комплексах, авіації та безпілотниках.

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За даними Головного управління розвідки Міноборони України, батареї заводу застосовують у балістичних ракетах "Іскандер-М", крилатих ракетах "Іскандер-К", аеробалістичних ракетах "Кинджал" і зенітних ракетно-гарматних комплексах "Панцир". Також підприємство постачає джерела живлення для керованих авіабомб УМПБ Д-30СН.

Завод "Енергія" є частиною виробничих ланцюгів російського військово-промислового комплексу. Підприємство перебуває під санкціями України, США, Європейського Союзу та інших країн.

Ракет "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Удари вглиб РФ - останні новини

У ніч проти 25 жовтня російський Бєлгород зазнав масованої атаки безпілотників. Внаслідок атак БпЛА зайнялася пожежа у ТРЦ "МегаГРІНН" - великому торговельно-розважальному комплексу площею близько 163 тис. м².

Нагадаємо, Главред писав, що 23 та у ніч на 24 жовтня Сили оборони України завдали ударів по важливих об'єктах на території країни-агресора Росії. Уражено комбінат "Тольяттікаучук", АТ "Протон-Електротекс" у місті Орел та літак на аеродромі "Єйськ".

Крім того, в ніч на 23 гучно було у місті Городець Нижньогородської області. Там безпілотники атакували центр обробки даних Федеральної податкової служби РФ. Це один із двох ключових центрів обробки даних ФПС Росії, що працюють у георозподіленому режимі.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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