Меган Маркл попередила батька, що він ніколи не побачить її дітей

Дружина принца Гаррі повідомила, що більше не спілкуватиметься зі своїм батьком.

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Меган Маркл відмовилася від батька / колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Коротко:

Чому Меган відмовилася від батька

Що вона вирішила щодо своїх дітей

Меган Маркл, схоже, остаточно позбавила свого батька Томаса Маркла можливості познайомитися з онуками.

За даними британських ЗМІ, напередодні нового скандалу герцогиня Сассекська надіслала йому листа, в якому дала зрозуміти, що він ніколи не побачить принца Арчі та принцесу Лілібет. Ця історія знову привернула увагу до багаторічного конфлікту в родині та причин, через які Меган припинила спілкування з батьком.

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Останнє попередження Меган Маркл батькові

Як повідомляє Page Six з посиланням на британське видання The Sun, Меган написала батькові після того, як дізналася про серйозні звинувачення на його адресу. За інформацією джерел видання, у листі вона заявила, що Томас більше не матиме права спілкуватися з її дітьми, а також дала зрозуміти, що не має наміру відновлювати контакт.

Повідомляється, що лист доставили Томасу Марклу до лікарні на Філіппінах у грудні 2025 року, після ампутації ноги. Однак повний текст листа публічно не оприлюднено, тому точні формулювання Меган залишаються невідомими.

Томаса Маркла звинувачують у серйозному злочині / Скріншот 7News Spotlight

Стосунки батька й доньки зіпсувалися ще перед весіллям Меган із принцом Гаррі у 2018 році. Томас не був присутній на церемонії, а згодом конфлікт лише поглиблювався. Він неодноразово обговорював сімейні розбіжності з журналістами, тоді як Меган вважала за краще не розкривати подробиці того, що відбувалося.

Новий виток скандалу розпочався після заяв Томаса Маркла-молодшого, зведеного брата Меган. За повідомленнями ЗМІ, він стверджував, що виявив у будинку батька на Філіппінах велику кількість матеріалів із сексуальним насильством над дітьми та звернувся до правоохоронних органів.

Ці повідомлення викликали широкий резонанс. Меган заявила, що глибоко вражена цими новинами і думає про дітей, які могли постраждати. Вона також пояснила, що давно припинила спілкування з батьком і не дозволяла йому контактувати з Арчі та Лілібет саме заради безпеки своєї родини.

При цьому звинувачення поки що не доведені. Томас Маркл-старший категорично відкинув їх, назвавши брехнею. Обставини справи перевіряються правоохоронними органами.

Меган Маркл із донькою Лілібет / Фото Instagram/meghan

Лист до поліції, про який Меган знала ще кілька років тому

Після появи звинувачень з’ясувалося, що інформація про можливі порушення з боку Томаса могла надійти до британської поліції ще кілька років тому.

За даними ITV News, у 2018 році до підрозділу лондонської поліції, що займався питаннями безпеки публічних осіб, надіслали лист із звинуваченнями на адресу батька Меган. Документ згодом передали герцогині Сассекській. Влада підтвердила отримання листа в січні 2019 року і повідомила, що передала інформацію представникам Меган і Гаррі, однак не надсилала її іншим правоохоронним органам.

Поліція Великої Британії зараз перевіряє, як саме поводилися з цим документом. При цьому зміст листа та всі викладені в ньому твердження не слід вважати доведеними фактами.

Меган раніше заявила, що після отримання інформації їй дали зрозуміти, що обставини будуть розслідувані. За її словами, вона сподівалася, що влада забезпечить безпеку не тільки її дітей, а й інших можливих потерпілих.

Чому Меган не хоче знайомити батька з онуками

Стосунки Меган із Томасом вже давно залишаються болючою темою. Після весілля з принцом Гаррі герцогиня неодноразово стикалася з публічними заявами батька та обговоренням сімейних конфліктів у пресі. Томас, у свою чергу, скаржився на відсутність контакту з дочкою та висловлював бажання побачити онуків.

Меган Маркл / Інфографіка Главред

Однак тепер Меган пояснила свою позицію крізь призму безпеки дітей. У заяві, опублікованій після появи нових повідомлень, вона підкреслила, що рішення тримати батька на відстані було пов’язане з бажанням захистити Арчі та Лілібет.

Невідомо, чи зміняться стосунки в родині в майбутньому. Але історія з листом показує, що конфлікт, який розпочався ще перед королівським весіллям, залишається далеким від вирішення.

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Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська актриса та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).

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