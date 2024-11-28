Страшний злочин РФ: окупанти розстріляли 4 українських військовополонених - ОГП

У пʼятницю, 22 листопада, російські окупанти розстріляли бійців ЗСУ поблизу села Петрівка Покровського району.

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Окупанти розстріляли українських військовополонених / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Ворог цинічно розстріляв 4 українських військовополонених у Покровському районі

Прокуратура розпочала досудове розслідування

Російські окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених у Покровському районі Донецької області. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Згідно з оприлюдненими даними, 22 листопада 2024 року представники ЗС РФ здійснили наступ на позицію Збройних Сил України, розташовану поблизу с. Петрівка Покровського району. Під час ворожого штурму четверо військовослужбовців Збройних Сил України вимушено здались у полон. Одразу після цього окупанти відкрили по них вогонь на ураження з автоматичної зброї.

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"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Відомо, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Розстріл окупантами українських військовополонених - останні новини

Як писав Главред з посиланням на Офіс генпрокурора, окупаційні війська країни-агресорки Росії, 24 листопада, вбили українських військовополонених біля населеного пункту Новодарівка, що у Запорізькій області.

У листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Внаслідок наступу 5 військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку. Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. Потім окупанти розстріляли їх з автоматичної зброї.

Нещодавно уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець повідомив про черговий воєнний злочин. Російські загарбники розстріляли полонених бійців ЗСУ на Покровському та Курському напрямках.

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Що таке Офіс Генерального прокурора? Офіс Генерального прокурора - вищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.

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