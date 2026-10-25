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Росія готова відновити переговори з Україною та США: у Кремлі зробили важливу заяву

Дар'я Пшеничник
25 жовтня 2026, 13:28
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Путіна вважає, що без розмови з усією Європою домовитися про мир не вдасться.
Ушаков, Путин
Росія готова відновити переговори з Україною та США / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Коротко:

відео дня
  • Росія готова відновити тристоронні переговори після 4 листопада
  • У Кремлі називають майбутню зустріч лише попередньою
  • Ушаков вважає, що про мир треба говорити і з Європою

Росія готова повернутися до тристороннього формату переговорів з Україною та США після 4 листопада, проте Кремль одразу применшує значення нового раунду. Таку позицію озвучив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков, слова якого поширили російські пропагандистські ЗМІ.

У Москві заздалегідь окреслили рамки майбутнього контакту і не обіцяють, що він принесе відчутний результат.

"Запланована найближчим часом зустріч Росія - США - Україна буде попередньою. Високих очікувань від неї не повинно бути", - сказав Ушаков.

За його оцінкою, до укладення мирної угоди щодо України сторонам доведеться пройти ще чималий шлях.

Ставка на Європу

Окремо кремлівський посадовець торкнувся ролі Вашингтона. Він визнав, що американській стороні досі не вдалося дотиснути Київ і схилити його до миру.

Водночас, на думку Ушакова, обговорювати врегулювання війни доведеться не лише з Україною та США, а й з Європою, позиція якої може виявитися вирішальною.

Помічник Путіна також згадав саміт на Алясці, після якого в Москві мали певні розрахунки щодо впливу Білого дому.

"І раніше, після Анкоріджа, складалося враження, що американська адміністрація може щось таке нав'язати й змусити Київ виконати. Але поки що це якось не виходило. Бо недостатньо говорити лише з Києвом, треба говорити з усією Європою, яка повністю підтримує Київ", - сказав Ушаков.

Три дати, які визначать долю України

Найближчі вісім тижнів стануть вирішальними для України. Три події можуть визначити майбутнє України. Про це пишуть журналісти Джонатан Лемір і Саймон Шустер у статті для американського видання The Atlantic.

Перша подія, яка може вплинути на російсько-українську війну, - це вибори у США 3 листопада, до яких залишилося два тижні.

Друга подія - це саміт у середині листопада в Китаї, де президент Росії Володимир Путін хоче зустрітися з Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб спланувати, як закінчити війну, але без участі України в переговорах.

Третя важлива дата - це саміт G20 на полі для гольфу Трампа в районі Маямі, запланований на середину грудня.

За даними The Atlantic, Дональд Трамп розглядає цю зустріч як можливість досягти домовленості про припинення війни Росії проти України.

Президент України вже погодився взяти участь у саміті та заявив про готовність зустрітися з Путіним заради припинення війни.

Росія готова відновити переговори з Україною та США: у Кремлі зробили важливу заяву
Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - новини за темою

Як писав Главред, новий мирний план США щодо припинення війни в Україні передбачає відмову Києва від вступу до НАТО, створення демілітаризованої зони на Донбасі та послаблення санкцій проти Росії. Натомість Україні пропонують інвестиційний пакет і членство в Європейському Союзі, повідомляє The Economist.

Президент Володимир Зеленський заявив, що підписав би мирну угоду про завершення війни вже сьогодні і готовий зупинити бойові дії за нинішньою лінією зіткнення. При цьому Київ не погодиться визнати окуповані території російськими.

20 жовтня в Осло відбулися переговори щодо врегулювання російсько-української війни. Україна та її партнери обговорили гарантії безпеки, територіальні питання, санкції проти Росії та план відновлення країни після війни.

21 жовтня спеціальний посланник США Стів Віткофф прибув до Росії, щоб представити Кремлю оновлену пропозицію щодо припинення війни.

Перша технічна зустріч у відновленому тристоронньому форматі "Україна - США - Росія" може відбутися в першій половині листопада в Абу-Дабі, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів. Проведення переговорів на рівні лідерів країн стане можливим пізніше.

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Про персону: Юрій Ушаков

Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика.

У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

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