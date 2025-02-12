Переговори в Москві та дзвінок Трампа Зеленському: головні новини України (дайджест)

Новини України 12 лютого станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 12 лютого / Колаж Главред, фото: 22ОМБр, УНІАН, kremlin.ru, Donald J. Trump/Facebook

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

РФ вдарила ракетами по Києву: спалахнули пожежі, загинула людина

Під ранок 12 лютого російська армія завдала ракетного удару по Києву. У трьох районах міста є руйнування - в Оболонському, Святошинському та Голосіївському. Загинула одна людина, ще одна - постраждала.

У пресслужбі ДСНС розповіли про наслідки російської атаки.

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В Україні не будуть формувати нові бригади у ЗСУ: в ОП розповіли про інші плани

Заступник керівника Офісу президента полковник Павло Паліса заявив, що в Україні припинили формувати нові бригади.

"Як ви вже знаєте, за рішенням ставки було припинено формування нових бригад. І основні зусилля зараз будуть зосереджені на доукомплектуванні тих, що вже є, ті, що вже працюють на передньому краї", - розповів Паліса в інтервʼю телеканалу "Ми Україна".

Росія запустила по Києву балістику та дрони: Зеленський відреагував на жорстокий удар РФ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічну російську атаку по Києву, яка відбулась вночі 12 лютого.

"Цієї ночі Росія атакувала Україну балістикою та дронами. Пошкоджені багатоквартирні будинки, офісні приміщення, цивільна інфраструктура. На місцях працюють усі наші служби - допомагають людям, ліквідовують наслідки цього терору. На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину в Києві. Ще четверо постраждали, серед них дитина. Мої співчуття рідним і близьким", - заявив президент.

Війна РФ із НАТО може початися за п'ять років: у розвідці Данії назвали умови

Якщо війна в Україні припиниться або буде заморожена, а НАТО одночасно з цим не переозброїться, то приблизно через п'ять років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі. Такий розвиток подій прогнозує Служба військової розвідки Данії.

Розвідники вважають, що поки що немає загрози військового нападу на Данію, однак приблизно через два роки Росія може становити "реальну загрозу" для однієї або кількох країн НАТО, передає DR.

6 ракет та 71 дрон вдалося знищити: українське ППО зламало плани РФ у небі

У ніч на 12 лютого 2025 року, починаючи із 19.00 11 лютого, агресор з Росії завдав удару балістичними ракетами Іскандер-М (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу, повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

"Станом на 8:30 підтверджено збиття 6 балістичних ракет Іскандер-М (ЗКР С-400) та 71-го ударного БпЛА типу Shahed чи безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. 40 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Київ готовий обміняти території Курщини: в ISW розкрили, чому Кремль боїться цього

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська влада намагається стримати так званих "воєнкорів", які повідомляють про оперативну ситуацію у Курській області. Кремль може приховувати інформацію для того, аби уникнути обміну територіями під час потенційних мирних переговорів.

Аналітики ISW у звіті стверджують, що російська влада намагається стримати так званих "воєнкорів", які повідомляють про поточну лінію фронту в Курській області. Ймовірно, до таких дій окупанти вдаються через побоювання тиску Заходу, який пропонує обміняти Курську область на тимчасово окуповані території України.

"Україна готова до переговорів": Умєров видав заяву щодо завершення війни

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що у Брюсселі в середу, 12 лютого, розпочалось засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" вперше під головуванням Великої Британії.

"Це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників. Сьогодні вперше засідання очолює мій колега та друг Джон Гілі, державний секретар з питань оборони Великої Британії. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет", - заявив Умєров на своїй сторінці у Facebook.

"Люди падали без свідомості": як українці рятувалися під час атаки на Київ

Сьогодні, в ніч на 12 лютого, ворог атакував Київ. Агресор застосував дрони та ракети, внаслідок атаки є пожежа, пошкоджені будинки та автомобіль.

На жаль, як розповідають очевидці, вибухова хвиля була настільки сильною, що у людей повилітали двері, посипався дах в будинках, повибивало вікна та вирвано розетки.

Відключення електроенергії в Україні: де вводить обмеження Укренерго

Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через зниження температури у більшості регіонів, тому в енергосистемі запроваджено графіки відключень світла. Про це повідомили в Укренерго.

Для збалансування енергосистеми 12 лютого запроваджуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Армія України змогла прорватись біля Торецька: РФ почала наступ спецназом

Американські аналітики Інститут вивчення війни повідомили, що українські війська змогли просунутись на Торецькому напрямку. Зокрема, мали успіх на північний схід від Дружби, у північній частині Торецька та у центральній частині Леонідівки.

За даними звіту ISW, росіяни провели наземні атаки в самому Торецьку, на північ від Торецька в районі Дилиївки та на захід від Торецька в районі Щербинівки.

Посланець Трампа розмовляв із Путіним у Москві понад три години - Fox News

Посланець Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф, найімовірніше, зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним під час свого візиту до Москви для звільнення американського вчителя Марка Фогеля. Крім того, він вів переговори з представниками Саудівської Аравії та Катару. Про це повідомив телеведучий Fox News Шон Ханніті, передає The Washington Post.

Українські безпілотники та ракетні удари по ключових об'єктах російської нафтової інфраструктури спричинили справжній хаос у цій стратегічній галузі. За даними Forbes, у результаті атак було тимчасово скорочено виробництво нафтопродуктів у РФ приблизно на 10%.

Потужна ракетна атака РФ: у Києві від удару постраждали офіси двох відомих каналів

Внаслідок російської ракетної атаки на Київ у середу, 12 лютого, постраждали канали українського іномовлення "FreeДом" та "Дім".

У пресслужбі телеканалу "Дім" повідомили, що також постраждали офіси міжнародної редакції іномовлення – UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic та диджитал-редакція.

Голова штабу Антитерористичного центру СБУ працював на російську ФСБ. Топового "щура" викрили та затримали за особистої участі голови української спецслужби Василя Малюка. Про це повідомляється на сайті СБУ.

"Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника, і очолював операцію з його затримання. Про всі етапи спецоперації Василь Малюк безпосередньо доповідав верховному головнокомандувачу, президенту України Володимиру Зеленському", - йдеться в повідомленні.

Ігнат розкрив деталі сильного удару балістикою: чому насправді було багато вибухів

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що атака РФ вночі 12 лютого була потужною, адже одразу шість ракет з півночі та одна на Кривий Ріг з Криму.

Також відомо, що у Києві пролунало багато вибухів, хоч збито було шість ракет.

Президент України Володимир Зеленський каже, що Володимиру Путіну подобається історія про Стамбульські домовленості. Хоча він те саме говорив і про Мінські угоди. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю The Guardian.

Вибори в Україні: Зеленський дав неочікувану відповідь, чи буде балотуватись знову

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки не знає, чи балотуватиметься на наступних виборах. Він наголосив, що все залежатиме від ситуації в країні.

Президента України в інтерв'ю для The Guardian розповів, що поки не має відповіді на питання щодо своєї участі у наступних виборах. За його словами, все залежатиме від розвитку ситуації у країні та завершення війни.

Москва готова говорити про мир: в розвідці Естонії зробили важливу заяву

Москва заявляє про готовність до переговорів щодо припинення вогню в Україні, проте це лише тактичний хід, спрямований на тимчасовий перепочинок. Президент РФ Володимир Путін не відмовився від своїх імперських амбіцій, і його довгострокові плани залишаються незмінними, вважає генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін, передає Reuters.

В Україні потеплішає, але невдовзі випаде сніг - погода на День святого Валентина

У четвер, 13 лютого, в Україні трохи потеплішає. Удень температура підвищиться до 0...+4 градусів. Лише у східних областях буде -1...-3 градуси, але вночі ще очікується -6...-12 градусів. Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Спецпредставник Трампа у Москві: що говорили про Україну та яку угоду уклали

Візит американського мільярдера Стіва Віткоффа до Москви 11 лютого викликав значний резонанс, особливо на тлі санкційної політики Заходу щодо Росії. Бізнесмен, відомий своєю наближеністю до нового президента США Дональда Трампа, несподівано з’явився у російській столиці, що породило багато запитань щодо мети його поїздки.

Главред зібрав головне, що варто знати про візит Стіва Віткоффа до Москви.

Нова адміністрація президента США контактує з російською стороною, але це навряд чи пряме спілкування Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Таку думку в інтерв'ю The Economist висловив президент України Володимир Зеленський.

"Європа буде окупована": Зеленський виступив із тривожною заявою

Якщо російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін вирішить розпочати наступ на Європу, він зможе її окупувати, оскільки європейські країни не мають достатньо військових сил для стримування РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist.

За його словами, Росія наразі має близько 220 бойових бригад, тоді як в України – 110, а в Європі – лише 80.

"ЗСУ не вийдуть на довоєнні кордони": глава Пентагону США - про мирний договір

Новий міністр оборони США Піт Гегсет виступив на засіданні формату "Рамштайн" у Брюсселі і заявив, що повернення кордонів України 1991 року не є реалістичною метою. Про це повідомляє Європейська правда.

Він також переконаний у тому, що вступ України до НАТО не допоможе мирно врегулювати війну, а Трамп хоче закінчити війну дипломатичним шляхом.

Путін прийняв важливе рішення щодо війни: Зеленський розкрив деталі

Президент Росії Володимир Путін має спотворене уявлення про ситуацію на фронті, оскільки його оточення боїться доносити невигідну інформацію. Через це прийняв для себе рішення, що може й надалі чинити тиск на Україну та виснажувати її, затягуючи війну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist.

"Є план Б": Зеленський назвав альтернативу членству України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО малоймовірний через спротив з боку США, Німеччини та Угорщини. В інтерв'ю The Economist він наголосив, що у разі неможливості приєднання до Альянсу Україні доведеться значно збільшити свою армію, щоб ефективно протистояти Росії.

Також Зеленський висловив думку, що Угорщина могла б змінити свою позицію щодо членства України в НАТО, якби Сполучені Штати підтримали цей процес.

Україна отримала від США угоду про партнерство: перші деталі

Україна отримала Угоду про партнерство із США, яка включає економічну співпрацю між двома країнами. З цією угодою до Києва прибув міністр фінансів США Скот Бессент. Про це стало відомо після зустрічі Зеленського та Бессента, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що це перший проект угоди від Сполучених Штатів про партнерство між країнами.

"Переговори почнуться негайно": перші деталі розмови між Трампом і Путіним

Новообраний президент СШАДональд Трамп провів телефонну розмову із російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Про це повідомляє американське видання CNN з посиланням на офіційне анонімне джерело.

Видання з посиланням на анонімні джерела вказує, що розмова між президентом Росії та новим президентом США відбулась у середу вранці.

"Президент Дональд Трамп розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним у середу вранці", - повідомило джерело CNN.

Україну накриє 15-градусний мороз і сипатиме сніг: відома дата похолодання

Погода в Україні 13 лютого буде дуже морозною, але сухою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у четвер трохи потепліє. Але вночі буде сильний мороз - 6-12 градусів морозу. Вдень температура повітря підвищиться до +4 градусів. У п'ятницю, 14 лютого, температура повітря підвищиться до +6 градусів.

"Настав час зупинити війну": перші подробиці розмови Трампа і Зеленського

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Це відбулося після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Це підтвердив радник президента по комунікації Дмитро Литвин, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров зазначив, що розмова президентів тривала близько години. Інші деталі поки не розкриваються.

Перша країна НАТО заявила, що захищатиме Україну у разі нового нападу РФ - ЗМІ

Естонія готова направити своїх військових до України в рамках післявоєнної миротворчої місії разом із міжнародними партнерами. У разі відновлення російської агресії Таллінн готовий захищати Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в інтерв’ю виданню ERR.

Зеленський провів засідання РНБО: ЗМІ повідомляють про санкції проти Порошенка

Рада національної безпеки та оборони України 12 лютого ухвалила рішення про запровадження санкцій щодо народного депутата, лідера "Європейської солідарності" та п’ятого президента України Петра Порошенка. Може йтися про "статтю державна зрада". Про це пише Forbes.

Причини санкцій офіційно не озвучені, однак одне з джерел видання припускає, що мова може йти про звинувачення у державній зраді.

Вже скоро ліки подешевшають на 30%: Зеленський назвав дату

В Україні може впасти ціна на популярні медичні засоби. Зниження ціни очікується з 1 березня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Ціна на топ 100 медичних засобів може впасти на 30%. Мова йде про найбільш важливі ліки для українців, каже Зеленський.

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