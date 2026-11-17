Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

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Прогноз погоди в Україні на 18 листопада / фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні у середу

Де прогнозується сильний вітер

Погода в Україні у середу, 18 листопада, буде мінливою. В деяких областях прогнозуються сильні пориви вітру та сніг. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За словами синоптиків, у Карпатах і на Закарпатті вночі прогнозуються значні дощі, в Карпатах з мокрим снігом. Водночас у більшості південних областей вночі без істотних опадів.

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Вітер очікується переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і на сході та південному сході країни пориви можуть сягати 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +8 градусів; вдень прогнозується +8…+13 градусів, у північно-східній частині +5…+10 градусів.

Погода в Україні 18 листопада / фото: meteoprog

Крім того, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

Так, 18 листопада в Карпатах через значний мокрий сніг, а у східних, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Криму через сильні пориви вітру, оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Де оголошено І рівень небезпечності / фото: facebook.com/UkrHMC

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Небезпечні погодні явища / Інфографіка: Главред

Якою буде погода в Києві

У середу в Києві та області буде хмарно, очікуються дощі. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі складатиме +2…+7 градусів, вдень +8…+13 градусів.

У Києві вночі температура коливатиметься в межах +3…+5 градусів, вдень +10…+12 градусів.

Прогноз погоди в Києві / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Віталій Постригань заявляв, що до 17 листопада Україна перебуватиме під впливом антициклону, тож значних опадів не очікується. Однак вже із середини тижня погодую почне керувати циклон.

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що в Україні з 16 по 22 листопада під впливом циклонів та атмосферних фронтів переважатиме нестійка та дощова погода.

Також відомо, що зима 2026–2027 років в Україні, найімовірніше, буде на 1–2 градуси теплішою за кліматичну норму, проте морози до -20 градусів і нижче не виключені.

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