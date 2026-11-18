Аналітики вважають, що удари по півдню Росії та придушення ППО в Криму відкрили Силам оборони шлях до переправи.

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Росія не змогла вберегти стратегічну переправу / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео СБУ

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ЗСУ 16–17 листопада атакували Кримський міст, рух зупиняли

ISW: удар показав, що РФ не здатна захистити стратегічні об'єкти

Z-блогери вимагають від Кремля бити по центрах ухвалення рішень

Українські військові 16–17 листопада завдали потужних ударів по Кримському мосту, який з'єднує Росію з окупованим півостровом. Ймовірно, атаки є частиною системної кампанії Сил оборони, мета якої – зруйнувати військову логістику РФ і позбавити окупантів ключових маршрутів постачання через Крим, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Удар визнали й самі представники окупаційної влади. Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов і губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердили атаку на переправу, через яку місцевій владі довелося тимчасово перекрити рух транспорту.

На думку американських аналітиків, успішний удар показав, що Росія не здатна захистити стратегічні об'єкти, важливі для її економіки та військової логістики.

Результат операції в ISW пояснюють попередньою роботою Сил оборони на південному напрямку.

"Удари України по об'єктах на півдні Росії, а також поблизу Чорного й Азовського морів, імовірно, сприяли успішній атаці на переправу", – наголошують в Інституті.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначає, що українські сили можуть ефективно уражати військові цілі ворога в Криму та Чорному морі, бо послідовно нищать і придушують російську протиповітряну оборону на півострові.

Z-блогери вимагають "відповіді"

Атака викликала бурхливу реакцію серед російських воєнкорів. Вони звинуватили владу в тому, що вона не змогла захистити міст, і закликали Кремль посилити удари по Україні, зокрема по центрах ухвалення рішень і політичному керівництву держави.

Один із блогерів стверджував, що в ніч на 16 листопада ЗСУ влучили в міст тричі. За його словами, навіть таких пошкоджень вистачило, щоб завдати серйозної шкоди об'єкту, який перебував під посиленою охороною. Інші пропагандисти також продовжують дорікати російському керівництву, що воно не здатне вберегти критичну інфраструктуру.

Логістика Криму під тиском

Вразливість Кремля на півострові аналітики пов'язують із самою географією постачання.

"Росія має лише два основні маршрути наземного сполучення з окупованим Кримом. Перший – так званий сухопутний коридор через захоплені частини Донецької, Запорізької і Херсонської областей. Другий – Керченський міст. Саме тому будь-яке порушення роботи одного з маршрутів створює додаткове навантаження на інший і ускладнює російську військову логістику", – підсумовують в ISW.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Чому удар по Кримському мосту робить Кремль вразливим

Російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман у колонці для Главреду зазначив, що для Кремля Кримський міст був чимось більшим, ніж транспортна артерія.

"Кримський міст для російської влади був не просто найважливішим транспортним вузлом, а й практично сакральним символом відродження імперії", - пише він.

Оцінюючи наслідки удару, Ейдман звернув увагу на психологічний ефект для російського керівництва.

"Українці, зруйнувавши Кримський міст, довели, що для них немає нічого неможливого", - наголосив публіцист.

Удари по мосту в Криму - новини за темою

Нагадаємо, раніше "Главред" повідомляв, що удар по Кримському мосту став сьомим етапом спільної операції СБУ та Генштабу ЗСУ. Президент Володимир Зеленський розкрив подробиці атаки та подякував усім, хто кілька тижнів готував операцію. Серед засобів ураження він назвав "Паляницю", "Нептун", "Руту" та "Фламінго".

Раніше повідомлялося, що арка автомобільної частини мосту обвалилася близько опівночі. У Fire Point назвали зброю, яка вразила ціль, а судноплавство з Азовського моря виявилося заблокованим. Водночас частина росіян почала виїжджати з окупованого півострова.

Як повідомлялося, раніше окупанти РФ визнали знищення арочного прольоту автомобільної частини. Путіну доповіли про часткове обвалення мосту, а в Кремлі пообіцяли повністю його відновити. Пєсков також пов’язав атаки з можливою зустріччю РФ, США та Китаю.

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