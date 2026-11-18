45 млн канадських доларів Оттава спрямує на чеську ініціативу, довівши свій внесок у неї до понад 500 млн.

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Канада оголосила про нову військову допомогу Україні на $120 млн / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, president.gov.ua

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Канада виділила Україні новий пакет допомоги на близько $120 млн

Найбільша сума піде на датчики для систем ППО

ЗСУ отримають набої 20 мм і сухпайки зі складів Канади

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму близько $120 млн. Кошти підуть на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів, датчики для української протиповітряної оборони та зимове спорядження для військових. Крім того, ЗСУ отримають із запасів канадської армії до 1,6 млн набоїв калібру 20 мм і близько 250 тис. індивідуальних сухпайків.

Пакет 17 листопада анонсував міністр національної оборони Канади Девід Макгінті на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Про це йдеться в заяві Міністерства національної оборони Канади.

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Міністр наголосив, що Україна продовжує захищати свій народ, територію і суверенітет від агресії країни-агресорки РФ. За його словами, підтримка Канади має й надалі відповідати потребам українських сил на полі бою.

"Канада і надалі підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив Макгінті.

Що увійшло в новий пакет допомоги Канади

Найбільшу суму Оттава спрямує на закупівлю спеціалізованих датчиків MX-15D канадської компанії WESCAM для українських систем ППО. Загалом новий пакет складається з таких позицій:

45 млн канадських доларів (близько $35 млн) - на чеську ініціативу щодо боєприпасів;

80 млн канадських доларів (близько $62 млн) - на датчики MX-15D для протиповітряної оборони;

30 млн канадських доларів (близько $23 млн) - на зимове спорядження: водонепроникні черевики, зимові куртки, термобілизну та спальні мішки;

до 1,6 млн набоїв калібру 20 мм для боротьби з ударними дронами та близько 250 тис. сухпайків - із запасів Збройних сил Канади.

З новим траншем загальний внесок Канади в чеську ініціативу перевищив 500 млн канадських доларів. За даними канадського оборонного відомства, через цю ініціативу Україна, зокрема, отримує ракети для ППО AIM-7, R-73 і R-27. Вартість набоїв і сухпайків до загальної суми пакета не входить.

Скільки Канада вже передала Україні

З лютого 2022 року Оттава надала Києву понад 8,5 млрд канадських доларів військової допомоги із загальних близько 25,5 млрд допомоги. Також Канада продовжила до 2029 року операцію UNIFIER з підготовки українських військових.

Чи слабшає підтримка Заходу для України

Президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду зазначив, що європейські партнери, попри розрахунки Кремля, не згортають підтримку Києва.

"Особливо з огляду на те, що Європа, всупереки очікуванням Кремля, не припиняє допомагати Україні", - наголосив експерт.

За словами Гончара, обсяги підтримки не скорочуються, а зростають.

"Навпаки, ця допомога триває і навіть нарощується", - пояснив він.

Експерт додав, що в Москві добре розуміють роль Європи для української оборони.

"Росіяни бачать, що Європа стала для України потужним тилом", - сказав Гончар.

Допомога Канади Україні - новини

Як повідомляв Главред, Канада готова приєднатися до європейської антибалістичної програми Freyja. За словами Володимира Зеленського, Оттава допоможе Києву з ракетами-перехоплювачами для ППО. Крім того, Канада й Україна готують масштабну угоду про безпілотники Drone Deal.

Канада також шукає нові способи фінансової підтримки України. Як писала FT, Оттава веде переговори з ЄС про приєднання до програми фінансування кредиту для України на 90 млрд євро. Такі кроки Канада робить на тлі конфлікту зі США.

Співпраця двох країн охоплює й оборонне виробництво. Україна і Канада планують налагодити спільне виробництво дронів для ЗСУ. Йдеться про посилення забезпечення українського війська безпілотниками.

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