'Україна готова до переговорів': Умєров видав заяву щодо завершення війни

Головні тези Умєрова:
- Україна готова до переговорів щодо завершення війни
- Яку допомогу отримає Україна після "Рамштайну"
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що у Брюсселі в середу, 12 лютого, розпочалось засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" вперше під головуванням Великої Британії.
"Це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників. Сьогодні вперше засідання очолює мій колега та друг Джон Гілі, державний секретар з питань оборони Великої Британії. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет", - заявив Умєров на своїй сторінці у Facebook.відео дня
Він зазначив, що під час засідання обговорюватимуть такі питання, як:
- Стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році.
- Прискорення постачання критично важливого озброєння: ППО, авіації, боєприпасів.
- Інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.
Умєров додав, що окрім участі в "Рамштайні" має заплановану низку двосторонніх зустрічей із міністрами оборони союзників для обговорення посилення військового співробітництва.
"Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою", - наголосив міністр.
Хто такий Рустем Умєров
Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".
У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.
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