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"Україна готова до переговорів": Умєров видав заяву щодо завершення війни

Юлія Закрепа
12 лютого 2025, 11:00
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На засіданні "Рамштайну" обговорять стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році.
'Україна готова до переговорів': Умєров видав заяву щодо завершення війни
Умєров заявив про переговори з Росією / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/umerov_mo

Головні тези Умєрова:

  • Україна готова до переговорів щодо завершення війни
  • Яку допомогу отримає Україна після "Рамштайну"

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що у Брюсселі в середу, 12 лютого, розпочалось засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" вперше під головуванням Великої Британії.

"Це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників. Сьогодні вперше засідання очолює мій колега та друг Джон Гілі, державний секретар з питань оборони Великої Британії. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет", - заявив Умєров на своїй сторінці у Facebook.

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Він зазначив, що під час засідання обговорюватимуть такі питання, як:

  • Стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році.
  • Прискорення постачання критично важливого озброєння: ППО, авіації, боєприпасів.
  • Інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

Умєров додав, що окрім участі в "Рамштайні" має заплановану низку двосторонніх зустрічей із міністрами оборони союзників для обговорення посилення військового співробітництва.

"Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою", - наголосив міністр.

Хто такий Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що президент України Володимир Зеленський припустив, за яких умов буде вести з Путіним переговори. Президент підкреслив, що він був би готовий до будь-якого формату переговорів з країною-агресором РФ, якби отримав чітке розуміння, що США і Європа не залишать Україну.

Трамп заявив про прогрес у переговорах з РФ і Україною про завершення війни. Президент США заявив, що Штати досягли прогресу в переговорах про завершення війни Росії та України. При цьому глава Білого дому відмовився розкривати подробиці будь-яких переговорів.

Володимир Зеленський висунув умови для переговорів з Путіним. Президент України вважає, що у 2025 році є реальні можливості для завершення війни, але для цього необхідні посилення санкцій та гарантії безпеки для України - деталі у матеріалі.

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