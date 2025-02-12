Зеленський: 'Путін говорить як штучний інтелект 80-х років'

Зеленський стверджує, що Путін ще до початку великої війни не дотримав свого слова і не повернув на Батьківщину українських полонених.

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Зеленський стверджує, що Путін не дотримав слова щодо обміну полоненими / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео

Що сказав Зеленський:

"Мінськ" - це зрадницька позиція

Путін зірвав обмін "всіх на всіх"

Президент України Володимир Зеленський каже, що Володимиру Путіну подобається історія про Стамбульські домовленості. Хоча він те саме говорив і про Мінські угоди. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю The Guardian.

"Путіну дуже подобається ця історія. Про Туреччину, про ці зустрічі. Хоча якщо ви звернете увагу, то він те саме робив перед вторгненням. Зверніть увагу і проаналізуйте, скільки разів він говорив одне й те саме: "Ми готові говорити тільки на основі "Мінська", ми завжди були готові до миру, ми готові все узгодити, але це "Мінськ". Те саме зараз із турецькою програмою", - акцентував глава держави. відео дня

За його словами, Путін говорить як штучний інтелект 80-х років старого зразка. Він одну й ту саму методичку повторює, те саме було й тоді, зауважив він.

"Ми ж зустрічалися в Нормандії, ми ж зустрічалися у Франції, ми ж домовилися. Мінськ у тому вигляді, як підписаний - це зрадницька позиція, за таким "Мінськом" ніхто не буде йти. Але йдемо до закінчення війни, беремо пункт обмін усіх на всіх, поїхали - поїхали", - сказав Зеленський.

Президент України додав, що тоді вони змогли домовитися. Йдеться про два пункти на першій же зустрічі.

"Ми з ним домовилися, я був дуже радий, що ми домовилися про два пункти. Там була складна історія про відведення військ. Я йому продемонстрував, що ми можемо тільки трохи. І ми це зробили. І ми почали", - заявив він.

Зеленський стверджує, що Путін ще до початку великої війни не дотримав свого слова і не повернув на Батьківщину українських полонених.

"Хто заважав йому віддати полонених? У чому складність? Це залежало від нас? Ні. Від сепаратистів? Ні. Від його оточення в Кремлі? Ні. Від Сполучених Штатів, Європи? Кого він ще звинувачує? Обмін "всіх на всіх" - це було дуже просто продемонструвати політичну волю. І тим більше, що в Мінському документі написано про обмін. У чому була складність? Тобто він не хотів. І тому ніхто йому не вірив про ультиматуми в Туреччині. І я сказав, ми не підемо ні на які ультиматуми", - підсумував він.

Дивіться заяву Зеленського:

Повернення військовополонених - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у середу, 15 січня, в Україну повернулися ще 25 полонених. Про це повідомив Володимир Зеленський. "Сьогодні додому, в Україну, повертаються ще 25 наших людей. Це наші військові та цивільні. Серед них захисники Маріуполя та "Азовсталі", а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу", - написав президент.

Омбудсмен Дмитро Лубінець оприлюднив відеоролик із російськими військовими, яких відвозили на нещодавній обмін. Вони розповіли про умови утримання в Україні.

30 грудня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. Додому вдалося повернути 189 українських військовослужбовців.

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The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великобританії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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