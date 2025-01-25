Україна втратить третину площі і не буде в НАТО: Фіцо зробив скандальну заяву

Прем'єр Словаччини стверджує, що нібито мирна угода могла бути підписана ще в квітні 2022 року, але Захід цьому завадив.

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Фіцо знову "відзначився" скандальними заявами про Україну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/robertficosk

Що сказав Фіцо:

Україна нібито ніколи не стане частиною НАТО

Україні буде важко інтегруватися до ЄС

Росія окупує третину української території

Україна нібито втратить третину своєї території на користь Росії та буде окупована іноземними військами. Також Україні ніколи не стати частиною НАТО. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, проти якого проходять масові мітинги, пише видання Dennikn.

На думку Фіцо, "Україна ніколи не буде в НАТО" і начебто зіштовхнеться з великими труднощами на шляху до євроінтеграції. Скандальний політик вважає, що Україна дозволила Заходу використати себе у війні з Росією, яка, за його словами, була спрямована на економічне послаблення РФ.

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"Війна могла закінчитися ще у квітні 2022 року, коли на столі була мирна угода. Однак Захід завадив Україні підписати угоду", - сказав він.

Крім цього, Фіцо відверто радіє "ознакам спілкування" між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас прем'єр Словаччини підкреслив, що не підтримує ідею, що Європейський Союз має брати на себе більшу відповідальність у підтримці України, якщо адміністрація Трампа перегляне свою політику щодо Києва.

Заяви Роберта Фіцо - останні новини

Нагадаємо, 24 січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну у причетності до кібератаки на медичну страхову компанію в Словаччині. МЗС України рішуче відкинуло звинувачення і закликало Фіцо припинити пошук "уявних ворогів" в Україні.

Також Фіцо звинуватив опозицію у спробі організувати державний переворот і пригрозив заблокувати фінансову допомогу Україні від ЄС. Він також висловив обурення з приводу візиту лідера опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхала Шіменки до Києва.

Як повідомляв Главред, нещодавно Роберт Фіцо отримав відкритого листа від понад 100 психологів та психіатрів, які вимагали його відставки через авторитарну поведінку, маніпуляції та напади на опонентів. Зокрема в листі критикують його ставлення до президента Зеленського та України, що суперечить політиці ЄС та НАТО.

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Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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