В Україні потеплішає, але невдовзі випаде сніг - погода на День святого Валентина

У п'ятницю, 14 лютого, в усіх областях передбачається +1...+6 градусів, але так буде недовго.

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В Україні потеплішає, але незабаром випаде сніг / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Погода найближчими днями за прогнозом Наталії Діденко

Погода від Укргідрометцентру

Температурні рекорди

У четвер, 13 лютого, в Україні трохи потеплішає. Удень температура підвищиться до 0...+4 градусів. Лише у східних областях буде -1...-3 градуси, але вночі ще очікується -6...-12 градусів. Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, у четвер, у всіх областях опадів не очікується, а ось протягом п'ятниці-суботи атмосферні фронти принесуть сніг.

відео дня

У п'ятницю, 14 лютого, в усіх областях передбачається +1...+6 градусів. Але так буде недовго. Уже в суботу в Україну знову прийдуть холоди.

У Києві 13 лютого без опадів, найближчої ночі -6...-8 градусів, завтра вдень близько нуля. У п'ятницю в столиці вдень потеплішає до +1...+3 градуси, піде сніг.

У суботу ще буде сніг уночі та вранці, але температура повітря в Києві почне знижуватися.

"Словом, морози все одно закінчаться, а весна обов'язково прийде. Календарна - вже за два з хвостиком тижні", - нагадує Діденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Хто така Наталя Діденко Наталя Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

Як повідомляє Укргідрометцентр, в Україні в четвер, 13 лютого, без опадів, вночі та вранці в північно-східній частині та в Карпатському регіоні місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, у східних областях та в Карпатах до 15° морозу, на Закарпатті та в Криму 1-6° морозу. Вдень від 3° морозу до 2° тепла, у західних та Одеській областях 0-5° тепла.

У Києві без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°.

Прогноз погоди на 13 лютого

Прогноз погоди на 13 лютого / Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 14 лютого

Прогноз погоди на 14 лютого / Фото: meteo.gov.ua

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 13 лютого в Києві було зафіксовано 1995 року, вона становила 10,2° тепла, найнижчу вночі - 29,1° нижче нуля 1911 року.

У п'ятницю, 14 лютого, у західних, вдень і в північних областях невеликий сніг, мокрий сніг. На решті території без опадів.

Температура вночі 3-8° морозу, на Лівобережжі 8-13° морозу. Вдень від 1° морозу до 4° тепла, у південних областях та в Криму 3-8° тепла.

У західних і північних областях на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві вдень невеликий сніг і мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° тепла.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.

Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

Погода в Україні 12 лютого буде дуже морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що до кінця місця домінуватиме прохолодна погода. 13-15 лютого очікується потепління, але наступного тижня знову вдарить похолодання. Водночас не слід очікувати надсильних морозів.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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