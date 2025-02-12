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РФ вдарила ракетами по Києву: спалахнули пожежі, загинула людина

Анна Ярославська
12 лютого 2025, 06:35оновлено 12 лютого, 07:10
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Рятувальники ліквідовують наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах столиці.
Ракетний удар по Києву
Ракетний удар по Києву: рятувальники розповіли про наслідки/ Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Армія РФ завдала ракетного удару по Києву
  • У трьох районах є руйнування
  • Є загиблий та постраждалий

Під ранок 12 лютого російська армія завдала ракетного удару по Києву. У трьох районах міста є руйнування - в Оболонському, Святошинському та Голосіївському. Загинула одна людина, ще одна - постраждала.

У пресслужбі ДСНС розповіли про наслідки російської атаки.

відео дня

Оболонський район: сталося руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Займання ліквідовано. Одна людина загинула, одна - постраждала.

Святошинський район: сталося загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано.

Голосіївський район: сталося загоряння у двоповерховій складській будівлі. Ліквідація пожежі триває.

На місцях події працюють понад 80 рятувальників і 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

РФ вдарила ракетами по Києву: спалахнули пожежі, загинула людина
​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі постраждала 9-річна дівчинка. Її госпіталізували медики.

"В Оболонському районі поки один загиблий. Але вже троє постраждалих, двох із них медики госпіталізували, одному - надали допомогу на місці", - написав він у Telegram.

Крім того, за даними мера, у Дарницькому районі спалахнула пожежа на території одного з приватних підприємств.

  • Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки
    Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки Фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки
    Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки Фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки
    Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки Фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки
    Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки Фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки
    Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки Фото: ДСНС, Нацполіція
  • Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки
    Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки Фото: ДСНС, Нацполіція
  • Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки
    Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки Фото: ДСНС, Нацполіція
  • Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки
    Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки Фото: ДСНС, Нацполіція
  • Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки
    Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки Фото: ДСНС, Нацполіція
  • Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки
    Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки Фото: ДСНС, Нацполіція
  • Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки
    Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки Фото: ДСНС, Нацполіція
  • Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки
    Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки Фото: ДСНС, Нацполіція
  • Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки
    Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки Фото: ДСНС, Нацполіція
  • Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки
    Ракетний удар по Києву та області 12 лютого 2025 року - наслідки Фото: ДСНС, Нацполіція

Київщина - наслідки атаки РФ

Керівник Київської військової адміністрації Микола Калашник повідомив у Тelegram, що вночі Київщина також була під ударом ворожих дронів і ракет. Працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Попередньо, обійшлося без постраждалих серед населення. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено.

В Обухівському районі сталася пожежа нежитлових приміщень.

У Бориспільському районі уламки збитих БпЛА пошкодили 9 приватних будинків і машину.

Ракетний удар по Україні 11 лютого 2025 року

Як повідомляв Главред, вранці у вівторок, 11 лютого, у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ заявили про ракетну атаку РФ. Фіксувалися перші крилаті ракети на Полтавщині та Сумщині.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про чергову атаку на енергосистему України. За його словами, вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Зранку під прицілом була енергетика. У зв'язку з масованою атакою РФ було запроваджено аварійні відключення світла.

Пізніше стало відомо, що армія вкотре атакувала Полтавщину. Унаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.

За даними Повітряних сил ЗСУ, 11 лютого 2025 року російські окупанти здійснили комбінований повітряний удар по Україні з використанням ракет різних типів повітряного, наземного та морського базування. Зокрема, армія РФ застосувала до 19 крилатих, балістичних і керованих авіаційних ракет та 124 ударних БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори інших типів.

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