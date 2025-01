ЗСУ на підступах до міста: ворог втратив позиції під Торецьком - ISW

Що повідомили аналітики:

Окупаційна армія країни-агресорки Росії продовжувала атаки під містом Торецьк та біля населених пунктів Дилівка, Кримське та Щербинівки. Про це йдеться в звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Попри це українським військовим нещодавно вдалося просунутися на Торецькому напрямку, а саме на північний захід міста. Про це свідчать геолокаційні кадри від 26 січня.

Аналітики також зафіксували просування ворожих військ - окупаційна армія РФ, згідно з геолокаційними кадрами за 27 січня, пробилася вперед біля Торецької шахти, що на півночі міста.

Також у звіті ISW йдеться про просування російських загарбників біля інших двох великих міст Донецької області - Часового Яру та Курахового.

Нагадаємо, Главред писав, що начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик повідомив про те, що ворог намагається просуватися, щоб отримати можливість рухатися в напрямку Костянтинівки та Часового Яру.

Напередодні стало відомо, що Сили оборони України "розбили" групу загарбників на Торецькому напрямку, які намагалися штурмувати позиції ЗСУ. За кілька хвилин "змішались з бетоном близько десятка окупантів".

Раніше повідомлялося, що російські окупанти контролюють частину Торецька Донецької області, проте значна територія міста знаходиться під вогневим впливом українських бійців.

Більше новин з фронту:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.