Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ на підступах до міста: ворог втратив позиції під Торецьком - ISW

Анна Косик
28 січня 2025, 08:08
1140
Окупанти не припиняють постійні спроби атакувати українські позиції під містом та біля інших населених пунктів.
Торецк, ВСУ
Ситуація навколо Торецька досі залишається складною / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скрін з карти ISW

Що повідомили аналітики:

  • Зафіксовано просування ЗСУ під Торецьком
  • Ворог має успіх біля місцевої шахти
  • Окупанти просунулися біля трьох великих міст

Окупаційна армія країни-агресорки Росії продовжувала атаки під містом Торецьк та біля населених пунктів Дилівка, Кримське та Щербинівки. Про це йдеться в звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Попри це українським військовим нещодавно вдалося просунутися на Торецькому напрямку, а саме на північний захід міста. Про це свідчать геолокаційні кадри від 26 січня.

відео дня
ЗСУ на підступах до міста: ворог втратив позиції під Торецьком - ISW
Торецьк / Інфографіка: Главред

Аналітики також зафіксували просування ворожих військ - окупаційна армія РФ, згідно з геолокаційними кадрами за 27 січня, пробилася вперед біля Торецької шахти, що на півночі міста.

Також у звіті ISW йдеться про просування російських загарбників біля інших двох великих міст Донецької області - Часового Яру та Курахового.

Наступ ворога на Торецькому напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик повідомив про те, що ворог намагається просуватися, щоб отримати можливість рухатися в напрямку Костянтинівки та Часового Яру.

Напередодні стало відомо, що Сили оборони України "розбили" групу загарбників на Торецькому напрямку, які намагалися штурмувати позиції ЗСУ. За кілька хвилин "змішались з бетоном близько десятка окупантів".

Раніше повідомлялося, що російські окупанти контролюють частину Торецька Донецької області, проте значна територія міста знаходиться під вогневим впливом українських бійців.

Більше новин з фронту:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ російські війська Торецк Інститут вивчення війни Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Армія РФ вдалась до нової несподіваної тактики на фронті: у Forbes розкрили загрози

Армія РФ вдалась до нової несподіваної тактики на фронті: у Forbes розкрили загрози

10:10Україна
ЗСУ на підступах до міста: ворог втратив позиції під Торецьком - ISW

ЗСУ на підступах до міста: ворог втратив позиції під Торецьком - ISW

08:08Україна
Чи може Путін зупинити війну

Чи може Путін зупинити війну

08:00Погляди
Реклама

Популярне

Більше
Коли в Україну прийде похолодання з опадами: синоптики назвали дату

Коли в Україну прийде похолодання з опадами: синоптики назвали дату

Карта Deep State онлайн за 28 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Де 3 відмінності між зображеннями дівчини з козою: треба знайти відповідь за 12 секунд

Де 3 відмінності між зображеннями дівчини з козою: треба знайти відповідь за 12 секунд

Аліна Гросу показала улюбленого чоловіка

Аліна Гросу показала улюбленого чоловіка

У родині не буде гармонії: з якого боку від чоловіка не можна спати - мольфар

У родині не буде гармонії: з якого боку від чоловіка не можна спати - мольфар

Останні новини

10:35

Китайський гороскоп на завтра 29 січня: Щурам - зриви, Зміям - образи

10:12

Старовинний рецепт із газети СРСР: усі шукають таку закуску на столі

10:11

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 січня (оновлюється)

10:10

Армія РФ вдалась до нової несподіваної тактики на фронті: у Forbes розкрили загрози

10:07

Дружина Дмитра Комарова вийшла на зв'язок після чуток про розлучення і зробила заяву

Кривавий миротворець: чого вчить досвід країн, куди одного разу ступив російський чобіт (лонгрід)Кривавий миротворець: чого вчить досвід країн, куди одного разу ступив російський чобіт (лонгрід)
10:06

"Зіграла" за ЄС: Угорщина не наклала вето на продовження санкцій проти РФ

10:01

Такер Карлсон заявив, що адміністрація Байдена намагалася вбити Путіна

09:43

Карта Deep State онлайн за 28 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

09:37

"Реально щось із головою": що із собою зробила фаворитка путініста Кіркорова

Реклама
09:22

Гороскоп на завтра 29 січня: Рибам - велике щастя, Ракам - кар'єрний успіх

09:12

До грошей, до негоди, до сварки: прикмети, пов'язані з курми та яйцями

09:03

США призупинили програму U4U для біженців з України: що відомо

08:45

"Все одно росіянин": Андрій Макаревич показав свою справжню позицію

08:45

На українців чекає аномально теплий лютий: що прогнозують синоптики

08:08

ЗСУ на підступах до міста: ворог втратив позиції під Торецьком - ISW

08:00

Чи може Путін зупинити війнуПогляд

07:48

В Умані під удар дронів РФ потрапив інфраструктурний об'єкт: що відомо

07:46

"Про позбавлення громадянства України": у втікача Потапа почалися проблеми - причина

06:55

У Харкові - масштабна пожежа після "прильоту", серед постраждалих - дитинаФотоВідео

06:10

Трамп сильно розчарувавПогляд

Реклама
05:59

Нова магнітна буря наближається до України: коли вона почнеться

05:31

Навіщо водії ставили рулон туалетного паперу під лобове скло: секрет розкритий

05:00

Яке сьогодні свято 28 січня 2025 року: як не втрати власне щастя у домі

04:35

Як сказати "хліб" у множині – "хліби" чи "хліба": лише одиниці знають відповідьВідео

04:00

Спіймають птаха щастя за хвіст: яких ТОП-5 знаків зодіаку ощасливить лютий

03:34

Український командир назвав термін, за який ворог хоче дійти до Дніпропетровщини

03:33

"Піратська" головоломка: знайдіть 7 відмінностей за 21 секунду

03:04

Загроза штурму 300-тисячними резервами: прогноз прориву РФ широким фронтом

02:26

Як зберегти овочі та зелень свіжими довше: найкращі способи

01:47

Накопичувальна пенсія: чи зростуть податки для українців

01:30

Онкохвора супермодель після втрати волосся знялася в стильній фотосесії

01:12

"100-денний план Трампа": посол України у США зробила важливу заяву

00:06

Зеленський зустрівся з Макроном: з'явилися важливі подробиці переговорівВідео

27 січня, понеділок
23:49

Соломка різко відповів Камалії, яка назвала його "ображеним хлопчиком"

22:56

Ребус для Трампа та тисячі людей в полоні: головне із інтерв'ю Зеленського

22:49

"Це фарс": у МЗС осадили Лукашенка і "розмазали" вибори президента в Білорусі

22:26

"Треба було здаватися, Путін нас усіх уб'є": гучна заява Зеленського про мобілізацію

22:15

Зірці "За сімейними обставинами" діагностували онкологію

22:02

"Прогноз" Буданова та гра Трампа з Путіним: головні новини України (дайджест)

21:48

Підірвано нафтосховище і вантажна техніка: ЗМІ про удари по Рязанському НПЗ

Реклама
21:28

Лосось і овес: дієтологи назвали найкращі продукти для сніданку

21:08

"Нічого не змусить": Приходько назвала причину розлучення Меладзе і Брежнєвої

20:58

"Тотальна окупація": Зеленський розкрив сценарій поразки України у війні

20:45

Дієтологи назвали продукти, які допоможуть людині заспокоїтися

20:30

В одну мить не стало зірки 2000-х: легендарний репер пішов із життя

20:05

"Україну змусили": Зеленський зробив жорстку заяву про Будапештський меморандум

19:58

Знайдіть відмінності в картинках зі скелелазом: лише надрозум побачить їх за 15 сек

19:48

Загроза боїв на Дніпропетровщині: генерал ЗСУ розкрив нову мету росіян

19:44

Коли в Україну прийде похолодання з опадами: синоптики назвали дату

19:40

Війна забрала відомого українського поета: на війні загинув талант з Тернополя

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти