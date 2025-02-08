Змусили ворога відступати: аналітики підтвердили успіх ЗСУ в Курській області

Українські військові зміцнюють позиції на Курщині.

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ЗСУ мають успіхи на Курщині / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот карти deepstatemap.live

Про що мова:

Сили оборони України просунулися вглиб Росії

ЗСУ досягнули успіху біля Черкаської Конопельки

Росія продовжує повномасштабну війну проти України, водночас українські сили оборони змогли просунутися на ворожій території, повідомляє проєкт DeepState.

Так, українські військові досягли успіху в районі населеного пункту Черкаська Конопелька, що розташований у Суджанському районі Курської області РФ.

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У той же час російські війська також мають певні тактичні успіхи на фронті.

"Ворог просунувся біля Ямполівки, Ступочок, в Торецьку та Андріївці", – йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними Генштабу, в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 28 атак російських загарбників.

"Крім цього, ворог завдав 61 авіаційного удару із застосуванням 89 керованих бомб, а також здійснив 404 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких 20 - із РСЗВ", - пише Генштаб.

Бої на Курщині - що відомо

Главред повідомляв з посиланням на звіт ISW, що ЗСУ прорвали оборону росіян в Курській області. Воїни просунулися до п’яти кілометрів за російськими лініями на південний схід від Суджі Курської області.

Також аналітики ISW підтвердили, що ворог зазнав втрат. Воїни України здійснили контратаку в районах Нової та Старої Сорочин, також українські артилеристи влучили у штаб росіян у Рильську.

За даними Bloomberg, ситуація в Курській області наближує РФ до переговорів. Курська область є козирем України на переговорах, адже окупація території РФ є особистою невдачею для Путіна.

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Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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