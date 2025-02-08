Змусили ворога відступати: аналітики підтвердили успіх ЗСУ в Курській області

Про що мова:
- Сили оборони України просунулися вглиб Росії
- ЗСУ досягнули успіху біля Черкаської Конопельки
Росія продовжує повномасштабну війну проти України, водночас українські сили оборони змогли просунутися на ворожій території, повідомляє проєкт DeepState.
Так, українські військові досягли успіху в районі населеного пункту Черкаська Конопелька, що розташований у Суджанському районі Курської області РФ.
У той же час російські війська також мають певні тактичні успіхи на фронті.
"Ворог просунувся біля Ямполівки, Ступочок, в Торецьку та Андріївці", – йдеться у повідомленні.
Водночас, за даними Генштабу, в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 28 атак російських загарбників.
"Крім цього, ворог завдав 61 авіаційного удару із застосуванням 89 керованих бомб, а також здійснив 404 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких 20 - із РСЗВ", - пише Генштаб.
Бої на Курщині - що відомо
Главред повідомляв з посиланням на звіт ISW, що ЗСУ прорвали оборону росіян в Курській області. Воїни просунулися до п’яти кілометрів за російськими лініями на південний схід від Суджі Курської області.
Також аналітики ISW підтвердили, що ворог зазнав втрат. Воїни України здійснили контратаку в районах Нової та Старої Сорочин, також українські артилеристи влучили у штаб росіян у Рильську.
За даними Bloomberg, ситуація в Курській області наближує РФ до переговорів. Курська область є козирем України на переговорах, адже окупація території РФ є особистою невдачею для Путіна.
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DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
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