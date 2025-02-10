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У Києві вночі лунали вибухи: уламки дрона впали на будівлю

Анна Ярославська
10 лютого 2025, 08:01
2913
У Солом'янському районі столиці загорілася одноповерхова нежитлова будівля.
Дрон, атака дронов, ПВО
Вночі Київ відбивав атаку дронів / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, Харківська обласна прокуратура

Коротко:

  • Уночі в Києві було чути вибухи
  • В одному з районів загорілася нежитлова будівля

У ніч на 10 лютого російська окупаційна армія атакувала Київ дронами - у столиці було чути вибухи.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації, у місті працювали сили ППО.

відео дня

"Ворог продовжує атакувати столицю БПЛА. Звуки, які ви можете чути - робота наших захисників по цілях. На даний час падіння уламків не зафіксовано, залишайтеся в безпечних місцях до відбою", - писав близько другої години ночі Тимур Ткаченко.

У Києві вночі лунали вибухи: уламки дрона впали на будівлю
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Солом'янському районі через падіння уламків безпілотника загорілася нежитлова будівля.

"У Солом'янському районі столиці, попередньо через падіння уламків БпЛА, горить одноповерхова нежитлова будівля. Займання на території поруч", - написав мер у Telegram.

У Святошинському районі також було зафіксовано пожежу, однак, за даними екстрених служб, цей випадок не пов'язаний із ворожою атакою на місто.

Атака на Суми - останні новини

Пізно ввечері 9 лютого російські окупанти завдали удару по місту Суми. Як повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар, РФ атакувала місто Шахедом.

Росіяни вдарили по спальному району міста, там поблизу розташована школа та інші навчальні заклади. Дрон, попередньо, знищив 7 автомобілів.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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