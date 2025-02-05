У ЗСУ розгорнули спеціальні підрозділи роботів в бригадах: Умєров розкрив деталі

Основними постачальниками наземних роботизованих комплексів є провідні вітчизняні компанії.

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Міноборони розгорнуло роботизовані підрозділи / колаж: Главред, фото: Міноборони України

Ключові тези Умєрова:

Спеціальні роботи будуть мінувати та розміновувати території

Основними постачальниками роботизованих комплексів є вітчизняні компанії

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Міністерство оборони запускає проєкт, що дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів у Силах оборони України.

"Україна збільшує обсяги виробництва цих систем та розгортає повноцінні роботизовані підрозділи у складі бойових бригад Збройних Сил на лінії фронту", - заявив він. відео дня

Зазначається, що відповідний проєкт ґрунтується на досвіді випробувань, які проводилися з літа 2024 року в співпраці з військовослужбовцями.

Тоді безпілотні наземні комплекси довели свою здатність виконувати цілу низку бойових завдань:

реалізовувати наступальні та оборонні операції,

здійснювати логістичне забезпечення підрозділів,

проводити евакуацію поранених з поля бою,

мінувати та розміновувати території.

"Вкрай важливо, що основними постачальниками наземних роботизованих комплексів є провідні вітчизняні компанії. Українські виробники адаптували свої вироби до умов сучасної війни та рекомендацій бойових підрозділів Сил оборони", - наголосив Умєров.

Що відомо про ракети українського виробництва / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ЗСУ розповіли про важкі бої й назвали напрямок. На Краматорському та Торецькому напрямках бойові дії високої інтенсивності тривали в міській забудові Часового Яру та Торецька. Російські війська також намагалися прорвати оборону ЗСУ.

Сергій Братчук розповів, яка мета ЗСУ в Донецькій області та чи є загроза Дніпропетровщині. Він повідомив, що найбільш спекотним та важким зараз є Курахівський напрямок. Як і на Покровському, там діють найбільш боєздатні частини російського війська.

На Херсонщині армія РФ продовжує форсувати Дніпро, а ЗСУ застосовують нову тактику. Відомо, що бої ведуться постійно, адже це чують мешканці міста. Це постійно чутно, особливо, якщо врахувати, що дуже велика частина міста розташована вздовж Дніпра.

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