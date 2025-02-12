Війна РФ із НАТО може початися за п'ять років: у розвідці Данії назвали умови

Найближчими роками військова загроза з боку Росії зростатиме.

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У розвідці Данії оцінили ризик великомасштабної війни в Європі впродовж п'яти років / Колаж: Главред, фото: прес-центр НАТО, МО РФ

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Росія проводить реформу своїх Збройних сил

Через кілька років РФ становитиме загрозу для однієї з країн НАТО

Якщо війна в Україні припиниться або буде заморожена, а НАТО одночасно з цим не переозброїться, то приблизно через п'ять років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі. Такий розвиток подій прогнозує Служба військової розвідки Данії.

Розвідники вважають, що поки що немає загрози військового нападу на Данію, однак приблизно через два роки Росія може становити "реальну загрозу" для однієї або кількох країн НАТО, передає DR.

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Свої оцінки загрози масштабної війни в Європі в розвідці Данії пояснюють тим, що Росія паралельно з повномасштабним вторгненням в Україну ініціювала велику реконструкцію та реформу своїх збройних сил. Однак за останній рік ці зусилля перетворилися з відновлення на "інтенсивне військове переозброєння з метою ведення війни проти НАТО".

​Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред ​

У данській розвідці озвучили сценарій можливих дій РФ, якщо війна в Україні припиниться або заморозиться:

Близько півроку РФ зможе вести локальну війну в країні, що межує з Росією.

Приблизно за два роки існуватиме реальна загроза окремим або кільком країнам НАТО. РФ буде готова до регіональної війни проти кількох країн у регіоні Балтійського моря.

Приблизно через п'ять років можна буде готуватися до масштабної війни на європейському континенті, в яку США не втручатимуться.

"Зазначені часові горизонти припускають, що НАТО не буде одночасно переозброюватися такими ж темпами", - ідеться в повідомленні.

Війна Росії й НАТО - прогнози

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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