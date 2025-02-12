Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Війна РФ із НАТО може початися за п'ять років: у розвідці Данії назвали умови

Анна Ярославська
12 лютого 2025, 09:34
108
Найближчими роками військова загроза з боку Росії зростатиме.
Армія НАТО, армія РФ
У розвідці Данії оцінили ризик великомасштабної війни в Європі впродовж п'яти років / Колаж: Главред, фото: прес-центр НАТО, МО РФ

Головні тези:

  • Росія проводить реформу своїх Збройних сил
  • Через кілька років РФ становитиме загрозу для однієї з країн НАТО

Якщо війна в Україні припиниться або буде заморожена, а НАТО одночасно з цим не переозброїться, то приблизно через п'ять років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі. Такий розвиток подій прогнозує Служба військової розвідки Данії.

Розвідники вважають, що поки що немає загрози військового нападу на Данію, однак приблизно через два роки Росія може становити "реальну загрозу" для однієї або кількох країн НАТО, передає DR.

відео дня

Свої оцінки загрози масштабної війни в Європі в розвідці Данії пояснюють тим, що Росія паралельно з повномасштабним вторгненням в Україну ініціювала велику реконструкцію та реформу своїх збройних сил. Однак за останній рік ці зусилля перетворилися з відновлення на "інтенсивне військове переозброєння з метою ведення війни проти НАТО".

Війна РФ із НАТО може початися за п'ять років: у розвідці Данії назвали умови
​Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред ​

У данській розвідці озвучили сценарій можливих дій РФ, якщо війна в Україні припиниться або заморозиться:

  • Близько півроку РФ зможе вести локальну війну в країні, що межує з Росією.
  • Приблизно за два роки існуватиме реальна загроза окремим або кільком країнам НАТО. РФ буде готова до регіональної війни проти кількох країн у регіоні Балтійського моря.
  • Приблизно через п'ять років можна буде готуватися до масштабної війни на європейському континенті, в яку США не втручатимуться.

"Зазначені часові горизонти припускають, що НАТО не буде одночасно переозброюватися такими ж темпами", - ідеться в повідомленні.

Війна Росії й НАТО - прогнози

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАТО новини України та світу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Люди падали без свідомості": як українці рятувалися під час атаки на Київ

"Люди падали без свідомості": як українці рятувалися під час атаки на Київ

11:04Україна
"Україна готова до переговорів": Умєров видав заяву щодо завершення війни

"Україна готова до переговорів": Умєров видав заяву щодо завершення війни

11:00Україна
Київ готовий обміняти території Курщини: в ISW розкрили, чому Кремль боїться цього

Київ готовий обміняти території Курщини: в ISW розкрили, чому Кремль боїться цього

10:30Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Повний місяць 12 лютого: яким 3 знакам зодіаку чекати миттєвої фінансової удачі

Повний місяць 12 лютого: яким 3 знакам зодіаку чекати миттєвої фінансової удачі

Немає вибору: король Чарльз за крок до доленосного рішення щодо Гаррі

Немає вибору: король Чарльз за крок до доленосного рішення щодо Гаррі

Гороскоп на завтра 13 лютого: Близнюкам - полегшення, Дівам - сюрприз

Гороскоп на завтра 13 лютого: Близнюкам - полегшення, Дівам - сюрприз

Обмін Курщини на територію України: у РФ відповіли на пропозицію Зеленського

Обмін Курщини на територію України: у РФ відповіли на пропозицію Зеленського

Останні новини

11:45

4 найвідвертіші знаки зодіаку: вони не будуть лукавити

11:04

"Люди падали без свідомості": як українці рятувалися під час атаки на Київ

11:04

Прийом в онколога та хіміотерапія: у зірки Вороніних горе в родині

11:00

"Україна готова до переговорів": Умєров видав заяву щодо завершення війни

10:51

Вибухові ситуації та драматичні події: що принесе повня 12 лютого 2025Відео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:30

Київ готовий обміняти території Курщини: в ISW розкрили, чому Кремль боїться цього

10:21

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 лютого (оновлюється)

10:08

6 ракет та 71 дрон вдалося знищити: українське ППО зламало плани РФ у небі

09:44

Крістіна Орбакайте зробила публічну заяву - як відреагувала Пугачова

Реклама
09:34

Війна РФ із НАТО може початися за п'ять років: у розвідці Данії назвали умови

08:50

Росія запустила по Києву балістику та дрони: Зеленський відреагував на жорстокий удар РФФото

08:40

Чому не можна заправляти авто з увімкненим двигуном: відповідь знають одиниці

08:39

Карта Deep State онлайн за 12 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

08:30

В Україні не будуть формувати нові бригади у ЗСУ: в ОП розповіли про інші плани

08:20

Молода дружина Цекало продовжує дивувати шанувальників своєю худорбою

08:12

Обмін Курщини на територію України: у РФ відповіли на пропозицію Зеленського

08:00

Карти розкриються найближчими днями: чи може Трамп "злити" УкраїнуПогляд

06:35

РФ вдарила ракетами по Києву: спалахнули пожежі, загинула людинаФото

06:10

Чому Росія та Європа зацікавлені у поновленні транзиту газу через УкраїнуПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 3 секунди знайти цифру 8

Реклама
05:00

Яке сьогодні свято 12 лютого 2025 року: що не можна робити після заходу сонця

04:43

Гороскоп на завтра 13 лютого: Близнюкам - полегшення, Дівам - сюрприз

04:08

Без йоду і прямо в магазині або вдома: як швидко перевірити якість сріблаВідео

03:00

Тільки 1% людей впорається із завданням: знайдіть власника собаки за 5 секунд

02:30

14 лютого принесе незабутні моменти: астрологи назвали ТОП-4 знаки зодіаку

02:02

"У Москві та Пекіні аплодують стоячи": Тука про "безголовий наскок" ТрампаВідео

02:00

Тарас Цимбалюк різко скинув вагу і показав, який тепер вигляд має

01:30

Після семи років разом і народження двох дітей: зірка Володаря перснів одружився

01:13

Трамп розповів про контакти з РФ і зробив важливу заяву щодо завершення війни

00:27

Євробачення-2025: конкурсну пісню для учасниці від Ірландії написала росіянкаВідео

11 лютого, вівторок
23:53

Заощадити можна понад 8 000 грн на рік: механік назвав секретну кнопку у авто

23:49

Мільйон за контракт із ЗСУ: у Міноборони розкрили нові деталі для добровольців

22:56

Трамп таємно доручив новому посланнику займатися Україною, він уже був в РФ - NYT

22:52

"Абсолютно нереалістично": Тука розніс пропозиції команди Трампа щодо УкраїниВідео

22:41

"Вона пропагує": зрадниці Лоліті пред'явили звинувачення в РФ

22:02

Контракт для 18-24-річних та перегори з Трампом: головні новини України (дайджест)

22:00

"У машині він починає": Анна Саліванчук повідомила про домагання

21:59

Атака десятками ракет і БПЛА: Зеленський назвав цілі масованого удару РФ

21:44

Більшість не знає: чому не варто використовувати литі диски на авто взимку

21:34

Що треба робити, щоб банани не чорніли: експерти поділились лайфхаком

Реклама
21:24

Світ навиворіт. Україна з Дмитром Комаровим: названо дату прем'єри нового сезонуВідео

21:23

Що означає носити червону нитку на зап'ясті: чим небезпечна така прикраса

21:21

У шоці: принц Гаррі серйозно налякав Меган МарклВідео

21:20

Без роботи – без допомоги: у Польщі обмежили виплати для українців і не тільки

21:06

Сяятимуть, як новісінькі: як відбілити кросівки в домашніх умовах

20:55

Виїзд за кордон та 2 мільйони гривень: в Міноборони запустили контракт для 18-24-річних

20:48

Шеф-кухар розкрив рецепт дивовижного рибного пирога: неймовірно ніжний смак

20:45

У Пентагоні оцінили ймовірність відправки військ США в Україну

20:41

В Україні готують зміни до процедури ВЛК: що передбачається

20:39

В Україну повернеться сніг, але мороз послабшає: названо дату потепління

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти