Головне із заяв Зеленського:
- Україна пропонує обміняти ракети, замовлені Україною, на перехоплювачі для систем Patriot
- Партнери отримають більш нове озброєння у разі надання Україні ракет зараз
Президент України Володимир Зеленський запропонував партнерам обміняти ракети, замовлені Україною, на перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot та IRIS-T, які є в їхніх запасах.
"Крім того, у нас є дуже практична пропозиція: Україні потрібні перехоплювачі для Patriot та IRIS-T із запасів, які у вас уже є, а натомість ми можемо надати вам нові ракети, які Україна вже замовила, у міру їхнього виробництва", – сказав Зеленський, виступаючи на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Президент пояснив, що партнери отримають новіше озброєння в разі надання Україні ракет зараз.
"Ми всі розуміємо, що на нові ракети-перехоплювачі існують довгі черги, але нам вони потрібні тут і зараз, а вам – необхідно поповнити свій арсенал. Тому це спосіб вирішити нашу нагальну проблему й водночас допомогти вам отримати нові ракети для власної оборони", – наголосив він.
Президент також закликав США не затримувати поставки.
Стало відомо, коли Україна може отримати нові ракети для Patriot
Українські очікування щодо поповнення запасів боєприпасів для американських систем ППО Patriot можуть не виправдатися в найближчі роки. Йдеться про закупівлю 500 протиракет PAC-3 MSE загальною вартістю близько 2,1 млрд доларів. Однак, як повідомляє "Радіо Свобода", початок поставок попередньо очікується не раніше 2030 року.
Паралельно залишається відкритим питання щодо можливості виробництва цих ракет безпосередньо в Україні. Для запуску виробництва Києву необхідно отримати від США відповідну ліцензію, але Пентагон поки що не надав дозволу на передачу технологій. Американська сторона продовжує вивчати перспективи такої співпраці.
Таким чином, Україна поки що не має остаточної відповіді ані щодо термінів отримання замовлених боєприпасів, ані щодо можливості налагодити їхнє самостійне виробництво.
Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний висловив думку, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.
Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.
Нагадаємо, "Главред" повідомляв: міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.
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