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- У Дніпрі поранено трьох людей, серед них 15-річний підліток
- В результаті удару РФ пошкоджено почесне консульство Австрії
В результаті вечірніх російських атак на Дніпро поранено трьох людей, серед них 15-річний підліток, пошкоджено почесне консульство Австрії.
"До міських лікарень уже доставили трьох поранених. Це 52-річний чоловік, 49-річна жінка та 15-річний підліток", – написав мер міста Борис Філатов.
За його словами, руйнування зафіксовано в Центральному та Чечеловському районах. У дев'яти багатоповерхових будинках вилетіло понад 400 вікон, пошкоджено гаражний кооператив, гімназію та близько 25 приватних домоволодінь. Напередодні росіяни також пошкодили гуманітарний склад Українського Червоного Хреста.
Подробиці удару РФ
"Почесне консульство Австрії в Дніпрі зазнало пошкоджень внаслідок терористичної атаки Росії. На щастя, ніхто не постраждав", - написав Сібіга в соцмережі Х.
Міністр назвав удари по дипломатичних і консульських установах грубим порушенням міжнародного права та закликав партнерів посилити санкції. Він також закликав приєднатися до Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду вимог щодо України та до угоди про Комітет з управління Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як писав Главред, раніше в Дніпрі пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, місто було атаковане реактивними БПЛА. В результаті було пошкоджено кілька багатоповерхових будинків. Одна людина загинула, ще десять - отримали поранення. Усі постраждалі госпіталізовані.
Нагадаємо, Росія атакувала ударними дронами Київ, Рівне та Вінницю. Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки та дитячий садок; за даними місцевої влади, поранено щонайменше десять осіб.
Раніше повідомлялося, що реактивні дрони атакували Київ. У Солом'янському районі після влучання БПЛА у дев'ятиповерховий будинок сталася пожежа з третього по шостий поверх. До цього КГВА оголосила в столиці жовтий рівень небезпеки через загрозу дронів.
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