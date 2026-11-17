Пошкодження зафіксовано в Центральному та Чечелівському районах Дніпра.

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Росія атакує Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

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У Дніпрі поранено трьох людей, серед них 15-річний підліток

В результаті удару РФ пошкоджено почесне консульство Австрії

В результаті вечірніх російських атак на Дніпро поранено трьох людей, серед них 15-річний підліток, пошкоджено почесне консульство Австрії.

"До міських лікарень уже доставили трьох поранених. Це 52-річний чоловік, 49-річна жінка та 15-річний підліток", – написав мер міста Борис Філатов.

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За його словами, руйнування зафіксовано в Центральному та Чечеловському районах. У дев'яти багатоповерхових будинках вилетіло понад 400 вікон, пошкоджено гаражний кооператив, гімназію та близько 25 приватних домоволодінь. Напередодні росіяни також пошкодили гуманітарний склад Українського Червоного Хреста.

/ Інфографіка: Главред

Подробиці удару РФ

"Почесне консульство Австрії в Дніпрі зазнало пошкоджень внаслідок терористичної атаки Росії. На щастя, ніхто не постраждав", - написав Сібіга в соцмережі Х.

Міністр назвав удари по дипломатичних і консульських установах грубим порушенням міжнародного права та закликав партнерів посилити санкції. Він також закликав приєднатися до Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду вимог щодо України та до угоди про Комітет з управління Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії.

/ @andrii_sybiha

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Як писав Главред, раніше в Дніпрі пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, місто було атаковане реактивними БПЛА. В результаті було пошкоджено кілька багатоповерхових будинків. Одна людина загинула, ще десять - отримали поранення. Усі постраждалі госпіталізовані.

Нагадаємо, Росія атакувала ударними дронами Київ, Рівне та Вінницю. Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки та дитячий садок; за даними місцевої влади, поранено щонайменше десять осіб.

Раніше повідомлялося, що реактивні дрони атакували Київ. У Солом'янському районі після влучання БПЛА у дев'ятиповерховий будинок сталася пожежа з третього по шостий поверх. До цього КГВА оголосила в столиці жовтий рівень небезпеки через загрозу дронів.

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