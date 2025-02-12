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"Надскладна розробка": СБУ викрила у своїх лавах топового "щура" ФСБ РФ

Віталій Кірсанов
12 лютого 2025, 13:35
387
За словами глави спецслужби, задокументовано 14 епізодів протиправної діяльності зловмисника.
СБУ
СБУ викрила у своїх лавах топового "щура" ФСБ РФ / колаж: Главред, фото: СБУ, скріншот із сайту СБУ

Коротко:

  • Василь Малюк особисто входив до оперативно-слідчої групи
  • СБУ проникла в гаджети зрадника
  • Через зрадника СБУ тривалий час передавала ворогу дезінформацію

Голова штабу Антитерористичного центру СБУ працював на російську ФСБ. Топового "щура" викрили та затримали за особистої участі голови української спецслужби Василя Малюка. Про це повідомляється на сайті СБУ.

"Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника, і очолював операцію з його затримання. Про всі етапи спецоперації Василь Малюк безпосередньо доповідав верховному головнокомандувачу, президенту України Володимиру Зеленському", - йдеться в повідомленні.

відео дня

За словами глави спецслужби, задокументовано 14 епізодів протиправної діяльності зловмисника.

"Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використовували всі можливі гласні та негласні форми і методи нашої діяльності, а також усю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли в гаджети зрадника - мобільні термінали, комп'ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- та відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу", - сказав Малюк.

Також через зрадника СБУ тривалий час передавала ворогу дезінформацію: спершу в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом - у рамках кримінального провадження.

"Самоочищення СБУ триває. Хоч би як ворог намагався проникати в наші лави - він думає, що володіє всіма можливими формами і методами конспірації, - але йому не вдасться це успішно зробити. Оскільки ми їх своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримуємо", - сказав Малюк.

Повідомити деталі спецоперації СБУ планує найближчим часом.

Як повідомили УНІАН джерела в спецслужбі, зрадником, який працював на ФСБ РФ, виявився керівник Штабу Антитерористичного центру при СБУ полковник Дмитро Козюра.

'Надскладна розробка': СБУ викрила у своїх лавах топового 'щура' ФСБ РФ

Дивіться відео заяви Малюка про затриманого зрадника:

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