Ігнат розкрив деталі сильного удару балістикою: чому насправді було багато вибухів

Для збиття балістичної ракети може бути застосована не одна, а дві зенітні керовані ракети.

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Що відомо про удар балістикою по Києву / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС України

Головні тези Ігната:

Для збиття балістичної ракети застосовують дві зенітні керовані ракети

Чим небезпечні балістичні ракети "Іскандер-М"

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що атака РФ вночі 12 лютого була потужною, адже одразу шість ракет з півночі та одна на Кривий Ріг з Криму.

Також відомо, що у Києві пролунало багато вибухів, хоч збито було шість ракет.

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"Коли збита ракета падає на землю - це вже вибух. Перед цим йде вихід зенітних ракет, теж йде характерний вибух, як хлопок. Потім підрив у повітрі в результаті влучання. Відповідно, може в повітрі розірватися і ворожа балістична ракета. Потім це падає вниз у виді фрагментів - теж може бути вибух на землі", - пояснив він в коментарі NV.

За словами Ігната, для збиття балістичної ракети може бути застосована не одна, а дві зенітні керовані ракети.

Представник ПС також наголосив, що російські військові не вперше атакують столицю балістикою. Вони можуть застосовувати балістичні ракети "Іскандер-М", зенітні керовані як С-400, "Кинджали", а також північнокорейські ракети KN-23. Ігнат наголосив, що такі цілі можуть збивати лише відповідні системи, зокрема Patriot.

Що відомо про комплекс С-400 / Інфографіка: Главред

Ракетна атака Роcії по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що 12 лютого РФ вдарила ракетами по Києву - у столиці спалахнули пожежі, загинула людина. Стало відомо, що у трьох районах міста є руйнування - в Оболонському, Святошинському та Голосіївському. Відомо про одну загиблу людину.

Володимир Зеленський відреагував на жорстокий удар РФ та розповів про постраждалих. Він повідомив, що у ніч на 12 лютого 2025 року ворог завдав удару потужними балістичними ракетами Іскандер-М. Зеленський повідомив, що відомо про одну загиблу людину в Києві. Серед постраждалих є дитина.

У Києві від удару постраждали офіси двох відомих каналів. Також постраждали офіси міжнародної редакції іномовлення – UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic та диджитал-редакція. Відомо, що найбільших руйнувань зазнав ньюзрум каналу "FreeДом".

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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