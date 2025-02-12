Відключення електроенергії в Україні: де вводить обмеження Укренерго

Ситуація в енергосистемі залишається нестабільною.

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Похолодання впливає на енергетику України / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Споживання електроенергії зростає через холод

Укренерго запроваджує обмеження для бізнесу

Українцям радять, якщо і вмикати потужну техніку, то вночі

Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через зниження температури у більшості регіонів, тому в енергосистемі запроваджено графіки відключень світла. Про це повідомили в Укренерго.

Для збалансування енергосистеми 12 лютого запроваджуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

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Графік застосування обмежень:

07:00 – 11:00

15:00 – 21:00

Наразі для побутових споживачів відключення не передбачені, однак Укренерго закликає до ощадливого використання електроенергії.

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 12 лютого, станом на 6:00, його рівень був на 1,4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у вівторок. Причина — подальше зниження середньодобової температури у більшості регіонів України", – зазначили в компанії.

Для порівняння, вчора, 11 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 2,3% вищим, ніж максимум попереднього дня — у понеділок, 10 лютого.

Генерація електроенергії в Україні / Главред - інфографіка

Фахівці нагадують, що українська енергосистема все ще відновлюється після масованих російських атак дронами та ракетами. На енергооб’єктах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно. За можливості — перенесіть користування потужною технікою на нічні години", – зазначили у компанії.

В Укренерго попередили, що ситуація в енергосистемі залишається нестабільною, а тому можливі подальші зміни.

"Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу", – наголошують у компанії.

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред повідомляв 10 лютого, що в Україну повертаються відключення світла. Як зазначалося, пошкодження енергооб’єктів під час атак РФ, графіки відключення світла застосовуватимуться два рази протягом дня для промисловості та бізнесу.

Вчора, 11 лютого міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні екстрено відключають світло. Обмеження вводяться через ракетну атаку РФ з метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи.

Про те, що в Україні можуть початись масові відключення світла, попереджав і директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він пояснив, що це станеться, якщо середньодобова температура буде на рівні -6 градусів.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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