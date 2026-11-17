Експертка RUSI вважає таймінг атаки політичним - за два дні до зустрічі Путіна, Трампа і Сі в Шеньчжені.

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Удар по Кримському мосту був не випадковим / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео СБУ

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Експертка RUSI вважає таймінг удару суто політичним

Атака відбулася за два дні до зустрічі Путіна, Трампа і Сі

Ходжес: міст не відремонтують найближчим часом

Україна могла вдарити по Кримському мосту ще кілька місяців тому, але свідомо відклала атаку до політично вигідного моменту - за два дні до зустрічі Володимира Путіна з Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном у Шеньчжені. Про це йдеться в аналітичному матеріалі кореспондента Дена Саббаха в The Guardian.

Експертка з Росії британського аналітичного центру RUSI Емілі Ферріс вважає, що український оборонно-промисловий комплекс був готовий до такого удару ще кілька місяців тому, тож час атаки можна пояснити лише політикою. Логіку Києва експертка сформулювала одним реченням.

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"Вони тримали це на чорний день, і цей день настав", - сказала Ферріс.

Як Україна вивела з ладу автомобільну частину Кримського мосту

Нічна атака на автомобільну частину мосту стала кульмінацією дводенних ударів. За даними видання, обвалився проліт дороги та опорна арка над ним. Залізничний міст поки стоїть, одна колія працює.

За словами президента Володимира Зеленського, які наводить The Guardian, це був "сьомий етап" операції, що тривала кілька тижнів. Для ударів застосували крилаті ракети "Нептун" і FP-5 "Фламінго", ракетодрони "Паляниця", а також крилаті ракети Ruta нідерландської компанії Destinus - єдиного іноземного виробника, чию участь підтверджено. Радари, засоби РЕБ і ППО окупантів нейтралізовували поетапно, відкриваючи коридори для атаки.

Видання нагадує, що міст завдовжки 19 км і вартістю 3,6 млрд доларів відкрили у 2018 році, і він тісно пов'язаний з Путіним та анексією Криму. Попередні спроби - підрив вантажівки у 2022 році та атака морських дронів роком пізніше - тривалої шкоди мосту не завдали.

Що означає удар по Кримському мосту для постачання окупантів

Країна-агресорка Росія фактично розпочала "битву мостів" ще на початку жовтня, коли атакувала Північний і Південний мости в Києві. Тепер, за оцінкою The Guardian, Кремль розширює список цілей саме тоді, коли Україна здатна відповісти.

Навіть проросійський військовий блогер Military Informant визнав, що Україна має "паритет у вогневій потужності", і не виключив, що наступною зруйнують залізничну ділянку. Якщо міст буде перерізано повністю, у Москви залишиться лише траса Р-280 з Ростова до Криму, яку українські дрони атакують уже місяцями.

Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Чи змінить удар по Кримському мосту позицію Трампа щодо Путіна

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду пояснював, що Трамп шукає, на кого перекласти відповідальність за невдачі в переговорах з Росією, і вже обрав для цього Україну - через її удари по російських НПЗ.

"Тому Трампу конче потрібно знайти "невістку", яку можна призначити винною в усьому. Такою "невісткою" Трамп призначив Україну, тому що вона завдає ударів по російських НПЗ, через що Росія не може постачати на світовий ринок дизель", - наголосив Огризко.

Водночас колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес у коментарі The Guardian звернув увагу, що політичний ефект удару може проявитися швидше за військовий. За його словами, пошкодження мосту "не можна буде відремонтувати найближчим часом".

"Це ще більше вбиває наратив про те, що перемога Росії неминуча або що Крим належить їм", - зазначив Ходжес.

Кримський міст - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 листопада Кримський міст атакували другу ніч поспіль. Моніторингові канали писали, що арка автодорожньої частини опинилася у воді, а проліт обвалився. Окупанти визнали атаку, але не підтвердили обвал прольоту.

Реакція Кремля на перші удари не забарилася. У Путіна вперше відреагували на удар по Кримському мосту і зробили заяву про перемир'я. Заява прозвучала 16 листопада.

Відреагували на атаку і в Альянсі. Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що удар по мосту, ймовірно, був успішним. Він також назвав удари по логістиці РФ неминучими.

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