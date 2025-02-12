Потужна ракетна атака РФ: у Києві від удару постраждали офіси двох відомих каналів

Відомо, що найбільших руйнувань зазнав ньюзрум каналу "FreeДом".

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РФ атакувала офіси каналів "FreeДом" та "Дім" / колаж: Главред, фото: телеканал Дім

Внаслідок російської ракетної атаки на Київ у середу, 12 лютого, постраждали канали українського іномовлення "FreeДом" та "Дім".

У пресслужбі телеканалу "Дім" повідомили, що також постраждали офіси міжнародної редакції іномовлення – UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic та диджитал-редакція.

Керівниця пресслужби МПІУ Марія Пінчук розповіла, що ніхто з персоналу не постраждав. Водночас значних руйнувань зазнав ньюзрум каналу "FreeДом". Наразі телеканал мовить із резервної студії.

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Також відомо, що від ударної хвилі в офісі вибило десятки вікон, постраждали виробничі приміщення та автомобілі підприємства.

Росія атакувала ракетами Київ / скріншот: t.me/glavredinfo

Дивіться відео про те, які наслідки ворожої атаки:

Ракетна атака по Україні 12 лютого - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що 12 лютого РФ вдарила ракетами по Києву - у столиці спалахнули пожежі, загинула людина. Стало відомо, що у трьох районах міста є руйнування - в Оболонському, Святошинському та Голосіївському. Загинула одна людина, ще одна - постраждала.

Володимир Зеленський відреагував на жорстокий удар РФ та розповів про постраждалих. У ніч на 12 лютого 2025 року ворог завдав удару балістичними ракетами Іскандер-М. Також відомо про одну загиблу людину в Києві. Ще четверо постраждали, серед них дитина.

Стало відомо, як українці рятувалися під час атаки на Київ. РФ застосувала дрони та ракети по Києву. На жаль, як розповідають очевидці, вибухова хвиля була настільки сильною, що у людей повилітали двері, посипався дах в будинках, повибивало вікна та вирвано розетки.

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