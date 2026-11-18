У місці удару спалахнула пожежа, екстрені служби працюють у посиленому режимі. Серед поранених - 11-річний хлопчик. Жінка перебуває у важкому стані.

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Росіяни атакували ринок у Златополі / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Армія РФ завдала удару по ринку в Златополі на Харківщині

Постраждали 12 осіб, серед них 11-річний хлопчик

Одна жінка у важкому стані, на ринку пожежа

Російська армія завдала удару по ринку в Златополі на Харківщині. Поранено 12 осіб, серед них 11-річний хлопчик. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Перші дані голова області оприлюднив одразу після атаки, тоді йшлося про 11 постраждалих. Пізніше до списку додали ще одну людину, якій знадобилася допомога через психологічну травму.

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Стан поранених

Усіх, хто отримав травми, доставили до лікарні. Медики вже оцінили, наскільки серйозні ушкодження у кожного з постраждалих.

"Одна жінка перебуває у важкому стані, всі інші - у стані середньої тяжкості", - уточнив Синєгубов.

Ще одному потерпілому, у якого виникла гостра реакція на стрес, лікарі надали допомогу прямо на місці, без госпіталізації.

Мер міста Микола Бакшеєв повідомив, що після удару по ринку четверо людей перебувають у важкому стані. 11-річного хлопчика медики витягли з-під уламків і відпустили додому.

Пожежа на ринку

Окрім того, що поранено людей, атака спричинила загоряння на території ринку. Наслідки удару ліквідують рятувальники та медики.

"На місці горять торгові павільйони. Усі наші екстрені служби працюють у посиленому режимі", - наголосив голова Харківської ОВА.

Оновлено. В ДСНС повідомили, що внаслідок російського удару по ринку постраждали 12 осіб, зокрема, 11-річний хлопчик.

"Ворог атакувало ударними безпілотниками місто Златопіль Лозівського району. Один із БПЛА потрапив територією місцевого ринку. Внаслідок атаки виникла пожежа в торгових павільйонах на площі 500 кв. м", - йдеться у повідомленні.

Також пошкоджено інші торгові об'єкти, магазини, житлові будинки, виробничі приміщення та легкові автомобілі.

На місці події, попри загрозу повторних ворожих ударів, працюють підрозділи ДСНС, зокрема офіцер-рятівник громади.

Удари РФ по Україні - новини

Як писав Главред, країна-агресор Росія вранці у вівторок, 17 листопада, атакувала Київ балістичними ракетами, і в столиці знову прогриміла серія потужних вибухів. Через удар було пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену, а Північний і Південний мости тимчасово перекрили для руху.

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Вранці 16 листопада у Дніпрі пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, місто було атаковане реактивними БПЛА. У результаті було пошкоджено кілька багатоповерхових будинків. Одна людина загинула, ще десять - отримали поранення. Усі постраждалі госпіталізовані.

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За його словами, дані про "Герань-6" отримала українська розвідка.

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Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

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