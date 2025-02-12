'Переговори почнуться негайно': перші деталі розмови між Трампом і Путіним

Коротко:
- Трамп провів переговори з Путіним
- Президент США доручив почати "негайні переговори" щодо закінчення війни
Новообраний президент СШАДональд Трамп провів телефонну розмову із російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Про це повідомляє американське видання CNN з посиланням на офіційне анонімне джерело.
Видання з посиланням на анонімні джерела вказує, що розмова між президентом Росії та новим президентом США відбулась у середу вранці.
"Президент Дональд Трамп розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним у середу вранці", повідомило CNN знайоме джерело.
Про що говорили Трамп і Путін
Згодом президент США Дональд Трамп у своєму дописі в Truth Social підтвердив факт переговорів із Путіним.
"Я щойно мав тривалу і дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем", - повідомив він.
Президент США повідомив, що під час телефонної розмови з російським лідером Путіним вони обговорювали спільну історію своїх народів, зокрема спільну боротьбу у Другій світовій війні. Він нагадав про величезні втрати Росії, яка втратила десятки мільйонів людей, а також про значні жертви з боку США. Обидва лідери відзначили силу своїх народів і перспективу майбутньої співпраці.
"Але спершу, як ми обидва погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною. Президент Путін навіть використав дуже сильний девіз моєї передвиборчої кампанії: "здоровий сенс". Ми обидва дуже сильно в нього віримо. Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, в тому числі відвідувати країни один одного. Ми також домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб поінформувати його про нашу розмову, що я і зроблю прямо зараз", - сказав Трамп.
Президент США повідомив, що доручив Державному секретарю Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волтцу та спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори, які, на його думку, мають привести до успішного результату.
"Мільйони людей загинули у війні, яка не відбулася б, якби я був Президентом, але вона сталася, тому вона має закінчитися. Більше не повинно бути втрачено жодного життя! Я хочу подякувати президенту Путіну за його час і зусилля щодо цього заклику, а також за звільнення вчора Марка Фогеля, чудової людини, яку я особисто привітав вчора ввечері в Білому домі. Я вірю, що ці зусилля приведуть до успішного завершення, сподіваюсь, незабаром!", - резюмував очільник Білого дому.
Що кажуть у Росії
Речник російського диктатора Пєсков в коментарі пропагандистським ЗМІ повідомив, що Путін і Трамп говорили майже півтори години, обговорювали обмін громадян Росії та США.
За словами Путін запросив Трампа до Москви.
Крім того, Путін і Трамп обговорили мирне врегулювання ситуації в Україні
"Путін у розмові з Трампом виступив за усунення першопричин конфлікту в Україні", - повідомив Пєсков.
Політика Трампа щодо України - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським після спілкування з російським лідером Володимиром Путіним.
За даними The New York Times, Трамп таємно доручив своєму спецпосланцю з питань Близького Сходу Стівену Віткоффу сприяти мирному врегулюванню війни між Україною та Росією.
Крім того, коментуючи видачу Росією американського вчителя Марка Фогеля, який раніше був засуджений у РФ, Трамп заявив про перспективи завершення війни в Україні.
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Що відомо про CNN?
CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.
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