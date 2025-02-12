'Переговори почнуться негайно': перші деталі розмови між Трампом і Путіним

Президент США Дональдом Трампом розкрив деталі переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

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Трамп і Путін в ході розмови згадали про Україну - про що йшлось / Колаж Главред, фото: скріншот из видео, kremlin.ru

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Трамп провів переговори з Путіним

Президент США доручив почати "негайні переговори" щодо закінчення війни

Новообраний президент СШАДональд Трамп провів телефонну розмову із російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Про це повідомляє американське видання CNN з посиланням на офіційне анонімне джерело.

Видання з посиланням на анонімні джерела вказує, що розмова між президентом Росії та новим президентом США відбулась у середу вранці.

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"Президент Дональд Трамп розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним у середу вранці", повідомило CNN знайоме джерело.

Про що говорили Трамп і Путін

Згодом президент США Дональд Трамп у своєму дописі в Truth Social підтвердив факт переговорів із Путіним.

"Я щойно мав тривалу і дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем", - повідомив він.

Президент США повідомив, що під час телефонної розмови з російським лідером Путіним вони обговорювали спільну історію своїх народів, зокрема спільну боротьбу у Другій світовій війні. Він нагадав про величезні втрати Росії, яка втратила десятки мільйонів людей, а також про значні жертви з боку США. Обидва лідери відзначили силу своїх народів і перспективу майбутньої співпраці.

"Але спершу, як ми обидва погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною. Президент Путін навіть використав дуже сильний девіз моєї передвиборчої кампанії: "здоровий сенс". Ми обидва дуже сильно в нього віримо. Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, в тому числі відвідувати країни один одного. Ми також домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб поінформувати його про нашу розмову, що я і зроблю прямо зараз", - сказав Трамп.

Президент США повідомив, що доручив Державному секретарю Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волтцу та спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори, які, на його думку, мають привести до успішного результату.

"Мільйони людей загинули у війні, яка не відбулася б, якби я був Президентом, але вона сталася, тому вона має закінчитися. Більше не повинно бути втрачено жодного життя! Я хочу подякувати президенту Путіну за його час і зусилля щодо цього заклику, а також за звільнення вчора Марка Фогеля, чудової людини, яку я особисто привітав вчора ввечері в Білому домі. Я вірю, що ці зусилля приведуть до успішного завершення, сподіваюсь, незабаром!", - резюмував очільник Білого дому.

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Що кажуть у Росії

Речник російського диктатора Пєсков в коментарі пропагандистським ЗМІ повідомив, що Путін і Трамп говорили майже півтори години, обговорювали обмін громадян Росії та США.

За словами Путін запросив Трампа до Москви.

Крім того, Путін і Трамп обговорили мирне врегулювання ситуації в Україні

"Путін у розмові з Трампом виступив за усунення першопричин конфлікту в Україні", - повідомив Пєсков.

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським після спілкування з російським лідером Володимиром Путіним.

За даними The New York Times, Трамп таємно доручив своєму спецпосланцю з питань Близького Сходу Стівену Віткоффу сприяти мирному врегулюванню війни між Україною та Росією.

Крім того, коментуючи видачу Росією американського вчителя Марка Фогеля, який раніше був засуджений у РФ, Трамп заявив про перспективи завершення війни в Україні.

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Що відомо про CNN? CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.

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