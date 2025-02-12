Україну накриє 15-градусний мороз і сипатиме сніг: відома дата похолодання

Після незначного потепління Україну атакує нова хвиля похолодання.

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Прогноз погоди в Україні на 13 лютого / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 13 лютого

Де температура повітря опуститься до -15 градусів

Коли в Україну повернеться сніг

Погода в Україні 13 лютого буде дуже морозною, але сухою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у четвер трохи потепліє. Але вночі буде сильний мороз - 6-12 градусів морозу. Вдень температура повітря підвищиться до +4 градусів. У п'ятницю, 14 лютого, температура повітря підвищиться до +6 градусів.

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Однак вже у суботу Україну накриє нове похолодання. Сніг також йде в регіони. Він очікується у п'ятницю та суботу.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 13 лютого

В Україні 13 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. На території північно-східних областей та у Карпатах очікується туман. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 6-11° морозу, у східних областях та в Карпатах до 15° морозу, на Закарпатті та в Криму 1-6° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у західних та Одеській областях 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні

В Україні вдарить -9

За даними meteoprog, 13 лютого в Україні буде холодним. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до -1...+6 градусів. Найнижча температура буде у Луганській області. Там температура повітря опуститься до -9...-2 градусів.

Погода 13 лютого у Києві

У Києві 13 лютого буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день не прогнозують опадів. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу; у Києві вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.

Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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